Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Instagram फीड को करें साफ, जानें कंटेंट रिकमेंडेशन को रीसेट करने का तरीका

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:00 PM (IST)

    आज के दौर में Instagram रील्स काफी पॉपुलर हैं, लेकिन कई बार यूर्स को अपनी फीड पर अपनी पसंद का कंटेंट दिखाई नहीं देता है। अच्छी बात ये है कि आप ऐप के अ ...और पढ़ें

    Hero Image

    Instagram पर आ रही फीड को ऐसे करें रीसेट। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram आज की तारीख सबसे ज्यादा चलाए जाने वाले सोशल मीडिया में से एक है। खासतौर पर लोग रील्स देखना काफी पसंद करते हैं। लेकिन, काफी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी फीड पर आ रहे कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आते। ऐसा अगर आप भी महसूस करते हैं। तो अच्छी बात ये है कि इन कंटेंट रिकमेंडेशन को रिसेट किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ऐप के अंदर ही मिलता है। आइए जानते हैं इस तरीके के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रीसेट सजेस्टेड कंटेंट फीचर क्या है? (Reset Suggested Content feature)

    रीसेट सजेस्टेड कंटेंट फीचर यूजर्स को एक्सप्लोर पेज, रील्स और फीड पर रिकमेंडेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले एल्गोरिदम डेटा को साफ करने देता है। एक बार रीसेट होने के बाद, इंस्टाग्राम पहले से इकट्ठा किए गए इंटरैक्शन डेटा जैसे लाइक, सर्च और वॉच हिस्ट्री का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। प्लेटफॉर्म नए यूजर इंटरैक्शन के आधार पर अपने सजेशन को रीबिल्ड करता है, जिससे एक फ्रेश एक्सपीरिएंस मिलता है।

    इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को कैसे रीसेट करें?

    • इंस्टाग्राम ओपन करें: अपने डिवाइस पर ऐप लॉन्च करें।
    • सेटिंग्स एक्सेस करें: अपनी प्रोफाइल पेज पर तीन-डैश मेनू पर टैप करें।
    • कंटेंट प्रेफरेंस पर जाएं: नीचे स्क्रॉल करें और Content Preferences चुनें।
    • Reset Suggested Content चुनें: फीचर ढूंढें और उस पर टैप करें।
    • एक्सप्लेनेशन को रिव्यू करें: रीसेट में क्या शामिल है, इसके बारे में स्क्रीन पर दी गई डिटेल को पढ़ें।
    • रीसेट को कंफर्म करें: आगे बढ़ने के लिए Reset पर टैप करें।

    एक बार एल्गोरिदम रीसेट हो जाने के बाद, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को नए अकाउंट की तरह मानता है, जब तक आप एल्गोरिदम को फिर से गाइड करने के लिए पोस्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तब तक जनरल कंटेंट दिखाता है।

    ये कैसे काम करता है?

    इंटरैक्शन डेटा क्लियर करना: इंस्टाग्राम कंटेंट रिकमेंडेशन से जुड़े सभी डेटा, जैसे आपके लाइक, सर्च हिस्ट्री और देखने की एक्टिविटी को हटा देता है।

    सजेशन रीबिल्ड करना: सिस्टम आपके मौजूदा इंटरैक्शन जैसे लाइक, कमेंट और सेव की गई पोस्ट का इस्तेमाल करके नए सिरे से सीखना शुरू करता है।

    न्यूट्रल कंटेंट: शुरू में, जब तक एल्गोरिदम आपकी नई पसंद की पहचान नहीं कर लेता, तब तक आपको सामान्य या न्यूट्रल पोस्ट दिख सकते हैं।

    जरूरी बातें:

    इरिवर्सिबल एक्शन: रीसेट परमानेंट है; एक बार क्लियर करने के बाद पिछले सजेशन्स को वापस नहीं लाया जा सकता।

    पर्सनल डेटा: रीसेट केवल रिकमंडेशन डेटा को इफेक्ट करता है और फॉलो किए गए अकाउंट या सेव की गई पोस्ट को नहीं बदलता है।

    स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन: Instagram को आपकी फीड को प्रभावी ढंग से फिर से बनाने में मदद करने के लिए केवल उन पोस्ट के साथ इंगेज हों जो आपको पसंद हों।

    टीन सेफ्टी: ये फीचर खासकर टीनएजर्स के लिए फायदेमंद है और ये इंस्टाग्राम के सुरक्षित ऑनलाइन माहौल बनाने पर फोकस के साथ मेल खाता है।

    यह भी पढ़ें: भारत का 'ऑलवेज-ऑन' लोकेशन प्रपोजल: प्राइवेसी और सहमति के अधिकार की जंग