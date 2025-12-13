Instagram फीड को करें साफ, जानें कंटेंट रिकमेंडेशन को रीसेट करने का तरीका

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram आज की तारीख सबसे ज्यादा चलाए जाने वाले सोशल मीडिया में से एक है। खासतौर पर लोग रील्स देखना काफी पसंद करते हैं। लेकिन, काफी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी फीड पर आ रहे कंटेंट उन्हें पसंद नहीं आते। ऐसा अगर आप भी महसूस करते हैं। तो अच्छी बात ये है कि इन कंटेंट रिकमेंडेशन को रिसेट किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ऐप के अंदर ही मिलता है। आइए जानते हैं इस तरीके के बारे में।

रीसेट सजेस्टेड कंटेंट फीचर क्या है? (Reset Suggested Content feature) रीसेट सजेस्टेड कंटेंट फीचर यूजर्स को एक्सप्लोर पेज, रील्स और फीड पर रिकमेंडेशन को इन्फ्लुएंस करने वाले एल्गोरिदम डेटा को साफ करने देता है। एक बार रीसेट होने के बाद, इंस्टाग्राम पहले से इकट्ठा किए गए इंटरैक्शन डेटा जैसे लाइक, सर्च और वॉच हिस्ट्री का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। प्लेटफॉर्म नए यूजर इंटरैक्शन के आधार पर अपने सजेशन को रीबिल्ड करता है, जिससे एक फ्रेश एक्सपीरिएंस मिलता है।

इंस्टाग्राम एल्गोरिदम को कैसे रीसेट करें? इंस्टाग्राम ओपन करें: अपने डिवाइस पर ऐप लॉन्च करें।

सेटिंग्स एक्सेस करें: अपनी प्रोफाइल पेज पर तीन-डैश मेनू पर टैप करें।

कंटेंट प्रेफरेंस पर जाएं: नीचे स्क्रॉल करें और Content Preferences चुनें।

Reset Suggested Content चुनें: फीचर ढूंढें और उस पर टैप करें।

एक्सप्लेनेशन को रिव्यू करें: रीसेट में क्या शामिल है, इसके बारे में स्क्रीन पर दी गई डिटेल को पढ़ें।

रीसेट को कंफर्म करें: आगे बढ़ने के लिए Reset पर टैप करें। एक बार एल्गोरिदम रीसेट हो जाने के बाद, इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को नए अकाउंट की तरह मानता है, जब तक आप एल्गोरिदम को फिर से गाइड करने के लिए पोस्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं करते, तब तक जनरल कंटेंट दिखाता है।