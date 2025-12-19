Instagram पर अब काम नहीं आएंगे ढेर सारे हैशटैग, लागू हुई '5-हैशटैग' की लिमिट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Instagram ने शुक्रवार को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डिस्कवरी के लिए एक लिमिट की घोषणा की। ये एक रील या पोस्ट के साथ अटैच किए जा सकने वाले हैशटैग के नंबर पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया जायंट के मुताबिक, कम और टारगेटेड हैशटैग का इस्तेमाल करने से क्रिएटर्स को कंटेंट डिस्कवरी और परफॉर्मेंस में काफी मदद मिल सकती है, बजाय इसके कि जेनेरिक और कई हैशटैग के साथ पोस्ट को स्पैम किया जाए। इस कदम का मकसद इस फंक्शनैलिटी के गलत इस्तेमाल को रोकना है।

इंस्टाग्राम पर हैशटैग होंगे लिमिट 2011 में पेश किए गए, इंस्टाग्राम पर हैशटैग एक लंबे समय से चली आ रही सुविधा है जो कंटेंट डिस्कवरी में मदद करने का दावा करती है। टेक दिग्गज के मुताबिक, ये फंक्शनैलिटी पोस्ट को टॉपिक-बेस्ड सर्च, ट्रेंडिंग लिस्ट और एल्गोरिदम-ड्रिवन रिकमेंडेशन में ज्यादा बार दिखाई देने में सक्षम बनाती है। मेटा के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने यूजर्स को एक पोस्ट में 30 हैशटैग तक जोड़ने की अनुमति दी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

क्रिएटर्स अकाउंट के जरिए, कंपनी ने घोषणा की कि इंस्टाग्राम आज से एक रील या पोस्ट में मैक्जिमम पांच हैशटैग की अनुमति देगा। सोशल मीडिया दिग्गज ने कहा, 'हमने पाया है कि कई जेनेरिक हैशटैग के बजाय कम (5 तक) ज्यादा टारगेटेड हैशटैग का इस्तेमाल करने से आपके कंटेंट की परफॉर्मेंस और इंस्टाग्राम पर लोगों के अनुभव दोनों में सुधार हो सकता है।'

कंपनी चाहती है कि क्रिएटर्स अपने इस्तेमाल किए जाने वाले हैशटैग को लेकर ज्यादा सोच-समझकर काम करें और उन हैशटैग पर ध्यान दें जो उनके पब्लिश किए जा रहे कंटेंट से जुड़े हों। एक उदाहरण देते हुए, इंस्टाग्राम ने कहा कि ब्यूटी क्रिएटर्स ब्यूटी से संबंधित हैशटैग का इस्तेमाल करके ब्यूटी कंटेंट में रुचि रखने वाले यूजर्स को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं।

#reels या #explore जैसे जेनेरिक हैशटैग, जिनका आमतौर पर क्रिएटर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, कंटेंट को एक्सप्लोर फीड और दूसरी जगहों पर दिखाने में 'वास्तव में मदद नहीं करते'। इसके उलट, ये कंटेंट की परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कंपनी ने कहा।