    Insta360 X4 Air एक्शन कैमरा लॉन्च, ये है कंपनी का अब तक का सबसे हल्का 8K 360 कैमरा

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:00 AM (IST)

    Insta360 ने अपना नया Insta360 X4 Air एक्शन कैमरा लॉन्च किया है। ये कंपनी का अब तक का सबसे हल्का 8K 360 कैमरा है, जिसका वजन सिर्फ 165 ग्राम है। इसमें डुअल 1/1.8-इंच सेंसर, 8K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग, जेस्चर और वॉइस कंट्रोल फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें यूज़र-रिप्लेसेबल लेंस और वाटरप्रूफ डिजाइन भी शामिल है।

    Insta360 X4 Air को लॉन्च किया गया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Insta360 X4 Air को मंगलवार को लॉन्च किया गया। ये नया एक्शन कैमरा 8K 30fps रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जिसमें डुअल 1/1.8-इंच सेंसर लगे हैं। इसमें ऐसे जेस्चर सपोर्ट दिए गए हैं, जिनसे क्रिएटर्स अपने सेल्फी स्टिक को ट्विस्ट करके कंटेंट कैप्चर शुरू कर सकते हैं, साथ ही इसमें वॉयस कमांड फीचर भी है। Insta360 X4 Air में यूजर-रिप्लेसेबल लेंस मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे हल्का 8K 360 कैमरा है, जिसका वजन 165 ग्राम है।

    Insta360 X4 Air की कीमत और उपलब्धता

    Insta360 X4 Air की शुरुआती कीमत $399.99 (करीब 35,300 रुपये) रखी गई है, जो इसके स्टैंडर्ड बंडल के लिए है। वहीं Insta360 X4 Starter Bundle की कीमत $439.99 (करीब 38,800 रुपये) है। इसमें कैमरे के साथ एक अतिरिक्त बैटरी, एक इनविजिबल सेल्फी स्टिक और लेंस कैप शामिल हैं।

    कंपनी के मुताबिक, ये कैमरा ब्लैक और व्हाइट कलर में Amazon और कुछ चुने हुए रिटेलर्स के जरिए अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध होगा। बायर्स को सीमित समय के लिए Insta360+ का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा।

    Insta360 X4 Air के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

    Insta360 X4 Air में डुअल 1/1.8-इंच सेंसर दिए गए हैं, जिनका अपर्चर f/1.95 और फोकल लेंथ 6.4mm है। ये कैमरा 8K रेजोल्यूशन पर 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। InstaFrame मोड में 6K 30fps तक और Me मोड में 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। कंपनी का कहना है कि इसके डुअल सेंसर स्टैंडर्ड X4 मॉडल के मुकाबले पिक्सल एरिया को 134% तक बढ़ा देते हैं, जिससे बेहतर डिटेल और ज्यादा वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। वीडियो H.264 और H.265 फॉर्मेट में 180Mbps तक बिटरेट के साथ रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

    इसमें AdaptiveTone एक्सपोजर एल्गोरिद्म दिया गया है, जो दोनों लेंस से आने वाली लाइट को अलग-अलग एनालाइज करके पूरी 360 इमेज की ब्राइटनेस और कलर को बैलेंस करता है। साथ ही Active HDR फीचर डायनेमिक रेंज बढ़ाता है और हाइलाइट्स और शैडो को बैलेंस करता है। कैमरे में तीन कलर प्रोफाइल मिलते हैं — Vivid, Standard और Flat।

    360° वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये कैमरा एक्टिव एचडीआर, इंस्टाफ्रेम, टाइमलैप्स, टाइमशिफ्ट, लूप रिकॉर्डिंग और रोड जैसे मोड्स सपोर्ट करता है। सिंगल लेंस मोड्स में वीडियो, फ्रीफ्रेम, मी मोड और लूप रिकॉर्डिंग शामिल हैं। ऑडियो के लिए इसमें ऑटो विंड रिडक्शन, एक्टिव विंड रिडक्शन, स्टीरियो और डायरेक्शन फोकस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

    Insta360 X4 Air से 29 मेगापिक्सल (7,680×3,840 पिक्सल) तक के स्टिल फोटोज लिए जा सकते हैं। इसमें Photo, HDR Photo, Interval, Starlapse और Burst मोड्स का सपोर्ट है।

    कैमरे में यूजर-रिप्लेसेबल लेंस दिए गए हैं और इसके सेंसर पर अल्ट्रा-हार्ड ऑप्टिकल कोटिंग है, जो इसे स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में दोगुना ड्रॉप रेजिस्टेंट बनाती है। कंपनी का कहना है कि ये कैमरा 49 फीट तक वाटरप्रूफ है और इसमें फ्लोस्टेट स्टेबलाइजेशन और 360° Horizon Lock जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो वीडियो को स्टेबल रखते हैं।

    इसमें जेस्चर सपोर्ट भी है- 'Twist to Shoot' जेस्चर से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की जा सकती है। जेस्चर कंट्रोल हाथ के इशारों को पहचान सकता है, जबकि वॉयस कमांड से हैंड्स-फ्री ऑपरेशन किया जा सकता है।

    Insta360 X4 Air में 2,010mAh की बैटरी है, जो 8K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग में 88 मिनट तक का बैकअप देती है। कैमरे का साइज 46×113.8×37mm है और इसका वजन 165 ग्राम है।

