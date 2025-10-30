Insta360 X4 Air एक्शन कैमरा लॉन्च, ये है कंपनी का अब तक का सबसे हल्का 8K 360 कैमरा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Insta360 X4 Air को मंगलवार को लॉन्च किया गया। ये नया एक्शन कैमरा 8K 30fps रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जिसमें डुअल 1/1.8-इंच सेंसर लगे हैं। इसमें ऐसे जेस्चर सपोर्ट दिए गए हैं, जिनसे क्रिएटर्स अपने सेल्फी स्टिक को ट्विस्ट करके कंटेंट कैप्चर शुरू कर सकते हैं, साथ ही इसमें वॉयस कमांड फीचर भी है। Insta360 X4 Air में यूजर-रिप्लेसेबल लेंस मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि ये अब तक का सबसे हल्का 8K 360 कैमरा है, जिसका वजन 165 ग्राम है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Insta360 X4 Air की कीमत और उपलब्धता Insta360 X4 Air की शुरुआती कीमत $399.99 (करीब 35,300 रुपये) रखी गई है, जो इसके स्टैंडर्ड बंडल के लिए है। वहीं Insta360 X4 Starter Bundle की कीमत $439.99 (करीब 38,800 रुपये) है। इसमें कैमरे के साथ एक अतिरिक्त बैटरी, एक इनविजिबल सेल्फी स्टिक और लेंस कैप शामिल हैं।

कंपनी के मुताबिक, ये कैमरा ब्लैक और व्हाइट कलर में Amazon और कुछ चुने हुए रिटेलर्स के जरिए अमेरिका और कनाडा में उपलब्ध होगा। बायर्स को सीमित समय के लिए Insta360+ का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जाएगा।

Insta360 X4 Air के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Insta360 X4 Air में डुअल 1/1.8-इंच सेंसर दिए गए हैं, जिनका अपर्चर f/1.95 और फोकल लेंथ 6.4mm है। ये कैमरा 8K रेजोल्यूशन पर 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। InstaFrame मोड में 6K 30fps तक और Me मोड में 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। कंपनी का कहना है कि इसके डुअल सेंसर स्टैंडर्ड X4 मॉडल के मुकाबले पिक्सल एरिया को 134% तक बढ़ा देते हैं, जिससे बेहतर डिटेल और ज्यादा वाइब्रेंट कलर मिलते हैं। वीडियो H.264 और H.265 फॉर्मेट में 180Mbps तक बिटरेट के साथ रिकॉर्ड किए जा सकते हैं।

इसमें AdaptiveTone एक्सपोजर एल्गोरिद्म दिया गया है, जो दोनों लेंस से आने वाली लाइट को अलग-अलग एनालाइज करके पूरी 360 इमेज की ब्राइटनेस और कलर को बैलेंस करता है। साथ ही Active HDR फीचर डायनेमिक रेंज बढ़ाता है और हाइलाइट्स और शैडो को बैलेंस करता है। कैमरे में तीन कलर प्रोफाइल मिलते हैं — Vivid, Standard और Flat।

360° वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान ये कैमरा एक्टिव एचडीआर, इंस्टाफ्रेम, टाइमलैप्स, टाइमशिफ्ट, लूप रिकॉर्डिंग और रोड जैसे मोड्स सपोर्ट करता है। सिंगल लेंस मोड्स में वीडियो, फ्रीफ्रेम, मी मोड और लूप रिकॉर्डिंग शामिल हैं। ऑडियो के लिए इसमें ऑटो विंड रिडक्शन, एक्टिव विंड रिडक्शन, स्टीरियो और डायरेक्शन फोकस जैसे फीचर्स मिलते हैं।