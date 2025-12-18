8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ ये नया टैबलेट, कीबोर्ड और स्टाइलस मिल रहा फ्री

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Infinix Xpad Edge को गुरुवार को चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है। ये नया एंड्रॉयड टैबलेट सेलुलर (4G) और वाई-फाई कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है और इसमें 2.4K रेजोल्यूशन वाला 13.2-इंच का डिस्प्ले है। Infinix Xpad Edge Snapdragon 685 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज है। इसमें 8-मेगापिक्सल का रियर कैमरा यूनिट और 8,000mAh की बैटरी है। Infinix नए टैबलेट के साथ कीबोर्ड और स्टाइलस भी दे रहा है।

Infinix Xpad Edge की कीमत और उपलब्धता Infinix Xpad Edge अभी मलेशिया में 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वर्जन के लिए RM 1,299 (लगभग 28,000 रुपये) की कीमत पर बिक्री के लिए लिस्टेड है। ये सिंगल सेलेस्टियल इंक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

इस टैबलेट को TikTok Shop, Shopee, Lazada और Infinix के ऑफिशियल स्टोर और ऑथराइज्ड डीलर्स से खरीदा जा सकता है। एक स्पेशल लॉन्च ऑफर के तहत, Infinix टैबलेट के साथ X Keyboard 20 और X Pencil 20 मुफ्त दे रहा है।





Photo- Shopee Infinix Xpad Edge के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Infinix Xpad Edge एंड्रॉयड 15 पर चलता है और इसे दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलने की पुष्टि की गई है। इसमें 13.2-इंच का 2.4K (1,600x2,400 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसमें 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 3:2 का आस्पेक्ट रेश्यो है। डिस्प्ले में TÜV Rheinland का फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन होने का दावा किया गया है।

ये नया टैबलेट ऑक्टा-कोर Snapdragon 685 चिपसेट के साथ 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें Infinix का AI-बेस्ड Folax वॉयस असिस्टेंट शामिल है। पीछे की तरफ, Infinix Xpad Edge में 8-मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा है। इसमें क्वाड स्पीकर हैं और ये 4G और वाई-फाई दोनों कनेक्टिविटी ऑफर करता है।