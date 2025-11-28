Infinix ने की Pininfarina के साथ पार्टनरशिप, अगले महीने लॉन्च होगा नया फोन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Infinix एक इटालियन डिजाइन स्टूडियो के साथ अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रही है। डिवाइस का ऑफिशियल नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कंपनी ने इसके लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म कर दिया है। ये Infinix की डिजाइन पार्टनरशिप की पहली कोशिश नहीं है। Transsion Holdings की ये सब्सिडियरी कंपनी अपने फोन्स के लिए इससे पहले BMW के DesignWorks स्टूडियो जैसी कंपनियों के साथ भी काम कर चुकी है। भारत में कंपनी की लेटेस्ट ऑफरिंग Infinix GT 30 सीरीज है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Infinix ने नई पार्टनरशिप की घोषणा की Infinix ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एक नई कोलैबोरेशन को टीज किया। इनफिनिक्स ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नए कोलैबोरेशन को टीज किया, जिसमें मशहूर इटैलियन डिजाइन हाउस Pininfarin के साथ पार्टनरशिप कन्फर्म की गई। ब्रांड ने स्टूडियो का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन टीजर पोस्टर में Pininfarina का आइकॉनिक लोगो साफ दिखता है, साथ में '95 years of design' और 'Italy origin' जैसे हिंट दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को इसके पहले लेजेंड्री डिजाइन पार्टनर का अंदाज़ा लगाने को कहा गया है।

𝐀 𝐥𝐞𝐠𝐞𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐝𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛 𝐢𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠.



The clues: Italy. 95 years of design. Supercar DNA🏎.



Who is Infinix’s first legendary design partner? Drop your guess + the device you think we’re co-designing. 👇#Infinix #InfinixLegendPartner #ComingSoon pic.twitter.com/LSXkhdPyAs — Infinix Mobile (@Infinix_Mobile) November 27, 2025 ब्रांड ने ये नहीं बताया है कि कौन सा स्मार्टफोन मॉडल Pininfarina के साथ मिलकर डिजाइन किया जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये अगले महीने लॉन्च होगा। Pininfarina को Ferrari, Alfa Romeo और Peugeot जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स के लिए ऑटोमोटिव स्टाइलिंग के लिए जाना जाता है। इस पोस्ट को 'मास्टरपीस डिजाइंड बाय अ लेजेंड' टैगलाइन के साथ शेयर किया गया है। पहले भी Infinix ने BMW की इन-हाउस DesignWorks टीम के साथ Note 30 VIP Racing Edition और Note 40 सीरीज के लिए पार्टनरशिप की थी। Note 30 VIP Racing Edition में विंग्स ऑफ स्पीड डिजाइन और फ्रेम पर BMW की ट्राई-कलर रेसिंग स्ट्रीप्स दी गई थीं। वहीं, Infinix Note 40 सीरीज में F1-इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है। इन मॉडल्स में कस्टम वॉलपेपर और रेस-थीम वाले यूजर इंटरफेस भी मिलते हैं।

Infinix GT 30 5G+ और Infinix GT 30 Pro 5G भारत में कंपनी के लेटेस्ट मॉडल हैं। दोनों मॉडल Cyber Mecha Design 2.0 के साथ आते हैं और इनमें 6.78-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट है। Infinix GT 30 5G+ में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट मिलता है, जबकि Infinix GT 30 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8350 Ultimate चिपसेट दिया गया है।