    Infinix ने की Pininfarina के साथ पार्टनरशिप, अगले महीने लॉन्च होगा नया फोन

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    Infinix ने अपने अपकमिंग फ्लैगशिप फोन के लिए इटली की Pininfarina डिजाइन स्टूडियो के साथ एक नई पार्टनरशिप अनाउंस की है। कंपनी अगले महीने इस नए स्मार्टफोन को लॉन्च करेगी। इससे पहले भी Infinix ने BMW DesignWorks जैसे ब्रांड्स के साथ मिलकर स्पेशल डिजाइन वाले फोन लाए हैं। 

    Infinix ने Pininfarina डिजाइन स्टूडियो के साथ साझेदारी की घोषणा की है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Infinix एक इटालियन डिजाइन स्टूडियो के साथ अपने अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर काम कर रही है। डिवाइस का ऑफिशियल नाम अभी सामने नहीं आया है, लेकिन कंपनी ने इसके लॉन्च टाइमलाइन को कन्फर्म कर दिया है। ये Infinix की डिजाइन पार्टनरशिप की पहली कोशिश नहीं है। Transsion Holdings की ये सब्सिडियरी कंपनी अपने फोन्स के लिए इससे पहले BMW के DesignWorks स्टूडियो जैसी कंपनियों के साथ भी काम कर चुकी है। भारत में कंपनी की लेटेस्ट ऑफरिंग Infinix GT 30 सीरीज है।

    Infinix ने नई पार्टनरशिप की घोषणा की

    Infinix ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एक नई कोलैबोरेशन को टीज किया। इनफिनिक्स ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक नए कोलैबोरेशन को टीज किया, जिसमें मशहूर इटैलियन डिजाइन हाउस Pininfarin के साथ पार्टनरशिप कन्फर्म की गई। ब्रांड ने स्टूडियो का नाम साफ तौर पर नहीं लिखा है, लेकिन टीजर पोस्टर में Pininfarina का आइकॉनिक लोगो साफ दिखता है, साथ में '95 years of design' और 'Italy origin' जैसे हिंट दिए गए हैं, जिससे यूजर्स को इसके पहले लेजेंड्री डिजाइन पार्टनर का अंदाज़ा लगाने को कहा गया है।

    ब्रांड ने ये नहीं बताया है कि कौन सा स्मार्टफोन मॉडल Pininfarina के साथ मिलकर डिजाइन किया जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि ये अगले महीने लॉन्च होगा। Pininfarina को Ferrari, Alfa Romeo और Peugeot जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स के लिए ऑटोमोटिव स्टाइलिंग के लिए जाना जाता है। इस पोस्ट को 'मास्टरपीस डिजाइंड बाय अ लेजेंड' टैगलाइन के साथ शेयर किया गया है।

    पहले भी Infinix ने BMW की इन-हाउस DesignWorks टीम के साथ Note 30 VIP Racing Edition और Note 40 सीरीज के लिए पार्टनरशिप की थी। Note 30 VIP Racing Edition में विंग्स ऑफ स्पीड डिजाइन और फ्रेम पर BMW की ट्राई-कलर रेसिंग स्ट्रीप्स दी गई थीं। वहीं, Infinix Note 40 सीरीज में F1-इंस्पायर्ड डिजाइन दिया गया है। इन मॉडल्स में कस्टम वॉलपेपर और रेस-थीम वाले यूजर इंटरफेस भी मिलते हैं।

    Infinix GT 30 5G+ और Infinix GT 30 Pro 5G भारत में कंपनी के लेटेस्ट मॉडल हैं। दोनों मॉडल Cyber Mecha Design 2.0 के साथ आते हैं और इनमें 6.78-inch 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 144Hz रिफ्रेश रेट है। Infinix GT 30 5G+ में MediaTek Dimensity 7400 चिपसेट मिलता है, जबकि Infinix GT 30 Pro 5G में MediaTek Dimensity 8350 Ultimate चिपसेट दिया गया है।

    Infinix GT 30 Pro 5G में कैमरा यूनिट में 108-मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड शूटर मिलता है। वहीं, Infinix GT 30 5G+ में डुअल रियर कैमरा यूनिट दी गई है, जिसमें 64-मेगापिक्सल मेन सेंसर और 8-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड शूटर शामिल है। दोनों मॉडल्स में 13-मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिलता है।

    Infinix ने दोनों मॉडलों में 5,500mAh की बैटरी दी है, जिसमें 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है। Infinix GT 30 Pro 5G में 30W वायरलेस चार्जिंग, 10W वायर्ड और 5W वायरलेस रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है।

