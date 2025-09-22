अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात 58 प्रतिशत घटा, टैरिफ का दिखने लगा असर

भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात मई में 2.29 अरब डॉलर था जो अगस्त में घटकर 96.48 करोड़ डॉलर रह गया जिसमें 58% की गिरावट आई। जीटीआरआई के अनुसार यह स्थिति चिंताजनक है। मई के बाद स्मार्टफोन के निर्यात में लगातार गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार रहा। टैरिफ-मुक्त उत्पादों के निर्यात में भी गिरावट रही है।

पीटीआई, नई दिल्ली। अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात इसी वर्ष मई के 2.29 अरब डॉलर के मुकाबले अगस्त में घटकर 96.48 करोड़ डॉलर रह गया है और इसमें 58 प्रतिशत की गिरावट आई है। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने सोमवार को कहा कि यह स्थिति चिंताजनक और असामान्य है, क्योंकि स्मार्टफोनों पर कोई टैरिफ नहीं है। इस गिरावट के वास्तविक कारणों की जांच की आवश्यकता है।

मई के बाद स्मार्टफोन के निर्यात में गिरावट जीटीआरआई के डेटा के अनुसार, इस वर्ष मई के बाद भारत से अमेरिको को स्मार्टफोन निर्यात में हर महीने गिरावट रही है। इस वर्ष जून में दो अरब डॉलर और जुलाई में 1.52 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का अमेरिका को निर्यात किया गया था।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार रहा। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 10.6 अरब डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया। 7.1 अरब डॉलर के निर्यात के साथ अमेरिका बाजार में यूरोपीय संघ दूसरे स्थान पर रहा।