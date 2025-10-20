छठ में घर जाने के लिए रेलवे के नए नियम का उठाएं फायदा, टिकट बुकिंग में होगी आसानी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। IRCTC पर एडवांस या तत्काल टिकट बुक करने की मेहनत से हर कोई वाकिफ है। बुकिंग खुलते ही मिनटों में सारी सीटें भर जाती हैं, और कई बार असल में यात्रा करने वालों के हाथ कुछ नहीं लगता। इसी समस्या से निपटने के लिए, इंडियन रेलवे 1 अक्टूबर से एक बड़ा नियम लागू किया है। आइए आपको बताते हैं नए नियम के बारे में।

अब अगर आप ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट में टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आपके IRCTC अकाउंट का आधार से वेरिफाइड होना जरूरी होगा। ये कदम टिकटों की दलाली रोकने के लिए उठाया गया है। आइए, जानते हैं इस नए नियम के बारे में और ये भी जानते हैं कि आप अपने आधार को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक कर सकते हैं। ये छठ के लिए आपको घर जाने में जरूर मदद करेगा।

1 अक्टूबर से बदल गया है टिकट बुकिंग का नियम रेल मंत्रालय ने ये साफ कर दिया है कि 1 अक्टूबर, 2025 से, जब भी जनरल रिजर्वेशन की ऑनलाइन बुकिंग खुलेगी तो शुरुआती 15 मिनट सिर्फ वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से ऑथेंटिकेट किया हुआ है।

सरकार का मानना है कि इससे फर्जी एलिमेंट्स पर लगाम लगेगी और आम और असली यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिलने में आसानी होगी। ये एक बड़ा कदम है जो टिकट-बुकिंग के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकता है। हालांकि, आपको ये भी जानना चाहिए कि इस नियम से क्या नहीं बदला गया है। अगर आप रेलवे के कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर पर जाकर टिकट खरीदते हैं तो वहां प्रोसेस पहले की तरह ही रहेगा। इसके अलावा, ऑथराइज्ड टिकटिंग एजेंट्स पर लगी 10 मिनट की पाबंदी भी जारी रहेगी, यानी वे भी शुरुआती 10 मिनट में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

अपने आधार कार्ड को IRCTC अकाउंट से कैसे लिंक करें? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने आधार को IRCTC अकाउंट से लिंक कैसे करेंगे ताकि आपको अब नया नियम लागू होने के बाद कोई परेशानी न हो। ये प्रोसेस बहुत आसान है। बस आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

इसके लिए सबसे पहले अपने वेब ब्राउजर में IRCTC की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजरनेम और पासवर्ड से लॉग इन करें। फिर ऊपर दिए गए 'My account' ऑप्शन पर जाएं और 'Authenticate User' बटन को चुनें। अगली स्क्रीन पर, अपना 12 अंकों का आधार या वर्चुअल आईडी नंबर दर्ज करें।

आगे बढ़ने से पहले, ये जरूर जांच लें कि आपका नाम, जन्मतिथि और जेंडर सही है या नहीं। अगर कोई गलती है, तो Edit ऑप्शन का उपयोग करें। सब कुछ सही होने पर, 'Verify details and receive OTP' ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा।