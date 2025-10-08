India Mobile Congress 2025: PM मोदी ने किया IMC 2025 का उद्घाटन, कहा भारत में 1GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम

Language
    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:23 PM (IST)

    नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आगाज हो चुका है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। Innovate to Transform थीम पर आधारित यह आयोजन भारत के डिजिटल विकास को दर्शाता है। दूरसंचार विभाग और COAI द्वारा आयोजित यह एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सम्मेलन है। इसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।

    India Mobile Congress 2025: PM मोदी ने किया IMC 2025 का उद्घाटन

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आज 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के यशोभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट की थीम इस बार 'Innovate to Transform' रखी गई है, जो भारत के डिजिटल ग्रोथ और सोशल चेंज के लिए इनोवेशन की अहम भूमिका को दिखाता है। यह आयोजन दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। IMC अब एशिया का सबसे बड़ा और ग्लोबल लेवल का टेक्नोलॉजी सम्मेलन बन गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    इस टेक्नोलॉजी इवेंट के दौरान पीएम मोदी ने कई अहम बातें कही और बताया कि आज भारत में 1 जीबी डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है। उन्होंने बताया कि देश ने 2G की दिक्कतों से लेकर हर कोने में 5G कवरेज तक लंबा सफर तय किया है। 2014 के बाद मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 28 गुना, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स 6 गुना और मोबाइल एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है। इस इवेंट में 6G, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कम्युनिकेशन और अन्य उभरती तकनीकों पर चर्चा हुई।

    150 से ज्यादा देश ले रहे हिस्सा

    बता दें कि IMC 2025 में इस बार 1.5 लाख से ज्यादा विजिटर, 7 हजार रिप्रेजेन्टेटिव और 150 से ज्यादा देशों के पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। करीब 4.5 लाख वर्ग फुट में फैले एग्बिजीशन एरिया में 400 से ज्यादा कंपनियां अपने इनोवेशन, प्रोडक्ट और डिजिटल सर्विस शो कर रही हैं।

    भारत के 6G विजन पर होगी चर्चा

    IMC में इस बार डिजिटल इनोवेशन के एरिया में छह प्रमुख ग्लोबल समिट हो रहे हैं, जिनमें इंटरनेशनल भारत 6G सिम्पोजियम सबसे अहम है। यह सम्मेलन भारत 6G एलायंस के जरिए भारत को नेक्स्ट जनरेशन के 6G रिसर्च में आगे रखने पर फोकस्ड होगा। इसके अलावा AI सम्मिट में कम्युनिकेशन नेटवर्क और डिजिटल सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा हो सकती है, जबकि साइबर सिक्योरिटी सम्मिट भारत के 1.2 अरब टेलीकॉम यूजर्स की सेफ्टी पर फोकस करेगा।

    सैटेलाइट इंटरनेट और कम्युनिकेशन

    बताया जा रहा रहा है कि IMC के Satcom Summit में सैटेलाइट इंटरनेट और कम्युनिकेशन के नए युग पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। साथ ही, IMC Aspire Program के तहत 500 से भी ज्यादा स्टार्टअप और 300 वेंचर कैपिटिलिस्ट, प्राइवेट इक्विटी इंवेस्टर और इंडस्ट्री लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाए जाने की तैयारी है ताकि पार्टनरशिप और इंवेस्टमेंट्स के नए रास्ते खुल सकें।

