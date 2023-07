India Mobile Congress (IMC 2023) का हुआ एलान, 6G और टेलीकॉम पर रहेगा फोकस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। इंडिया मोबाइल कांग्रेस (IMC) का 7वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होगा। दूरसंचार विभाग (DoT) और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) इस कार्यक्रम की सह-मेजबानी कर रहे हैं। इस साल के IMC का विषय "ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन" है, जो इसे इंडस्ट्री के लीडर्स, सरकारी अधिकारियों, शिक्षाविदों और अन्य प्रमुख हितधारकों के लिए अपने टेक्नोलॉजी इनोवेशन को शोकेस करने का आदर्श मंच उपलब्ध कराएगा।

इंडिया मोबाइल कांग्रेस में इस साल 5,000 वरिष्ठ अधिकारियों, 350 अतिथि वक्ताओं और 400 प्रदर्शकों सहित 100,000 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। 2017 में अपनी शुरुआत के बाद से, IMC ने वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

#WATCH | Delhi: "This year, the IMC (Indian Mobile Congress) team will be 'Global Digital Innovation'. Many more industries will be associated with IMC including drone, satellite, communication, mobile phone manufacturing, and electronics manufacturing industries. IMC will emerge… pic.twitter.com/O65Vaesd6H