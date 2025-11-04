iPhone के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना भारत, सबसे ज्यादा रही इन मॉडल की डिमांड
भारत iPhone के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारतीय बाजार में iPhone 16 और iPhone 15 सीरीज के मॉडलों की सबसे ज्यादा डिमांड रही। Apple ने भारत में अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाई है। प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में Apple का दबदबा कायम है।
आईएएनएस, नई दिल्ली। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के स्मार्टफोन बाजार में मात्रा के लिहाज से पांच प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं iPhone पहली बार भारत में बिक्री के लिहाज से शीर्ष पांच स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गया। इससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा iPhone बाजार बन गया। काउंटरपाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मजबूत त्योहारी मांग, आकर्षक छूट और प्रीमियम फोन में बढ़ती रुचि के कारण आई।
रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजार का ध्यान अब मात्रा में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि उपभोक्ता उच्चस्तरीय स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि खुदरा मुद्रास्फीति कम होने और उपभोक्ता विश्वास में सुधार होने के साथ-साथ आसान वित्त पोषण के विकल्प होने से लोग प्रीमियम फोन पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।
iPhone 16 और 15 सीरीज की डिमांड
एपल ने अपने iPhone 16 और 15 सीरीज की मजबूत मांग के चलते 28 प्रतिशत मूल्य हिस्सेदारी के साथ प्रीमियम बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में लांच किए गए iPhone 17 सीरीज को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और शुरुआती मांग पिछले माडलों से अधिक रही। सैमसंग ने 23 प्रतिशत मूल्य हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसे गैलेक्सी एस और ए सीरीज और फोल्डेबल फोन की रिकार्ड बिक्री का समर्थन मिला।
बिक्री की बात करें तो वीवो (iQOO को छोड़कर) अपनी व्यापक ऑफलाइन उपस्थिति के दम पर 20 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारत में शीर्ष स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में उभरा। सैमसंग 13 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि ओप्पो (वनप्लस को छोड़कर) ने व्यापक उत्पाद और मजबूत खुदरा साझेदारी से बढ़त हासिल की।
