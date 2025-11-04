iPhone के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बना भारत, सबसे ज्यादा रही इन मॉडल की डिमांड

आईएएनएस, नई दिल्ली। जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत के स्मार्टफोन बाजार में मात्रा के लिहाज से पांच प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं iPhone पहली बार भारत में बिक्री के लिहाज से शीर्ष पांच स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गया। इससे भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा iPhone बाजार बन गया। काउंटरपाइंट रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मजबूत त्योहारी मांग, आकर्षक छूट और प्रीमियम फोन में बढ़ती रुचि के कारण आई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि बाजार का ध्यान अब मात्रा में वृद्धि से मूल्य में वृद्धि की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इसका एक बड़ा कारण यह है कि उपभोक्ता उच्चस्तरीय स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि खुदरा मुद्रास्फीति कम होने और उपभोक्ता विश्वास में सुधार होने के साथ-साथ आसान वित्त पोषण के विकल्प होने से लोग प्रीमियम फोन पर खर्च करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।

iPhone 16 और 15 सीरीज की डिमांड एपल ने अपने iPhone 16 और 15 सीरीज की मजबूत मांग के चलते 28 प्रतिशत मूल्य हिस्सेदारी के साथ प्रीमियम बाजार में शीर्ष स्थान हासिल किया। हाल ही में लांच किए गए iPhone 17 सीरीज को भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली और शुरुआती मांग पिछले माडलों से अधिक रही। सैमसंग ने 23 प्रतिशत मूल्य हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जिसे गैलेक्सी एस और ए सीरीज और फोल्डेबल फोन की रिकार्ड बिक्री का समर्थन मिला।