भारत में 5 प्रतिशत बढ़ी स्मार्टफोन शिपमेंट, Apple पहली बार टॉप-5 ब्रांड्स में हुआ शामिल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए जुलाई से सितंबर (Q3 2025) क्वार्टर जबरदस्त रहा। स्मार्टफोन की मांग में जोरदार उछाल देखने को मिला है। Counterpoint Research ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 5% साल-दर-साल (YoY) की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही यह एपल के लिए भी जबरदस्त क्वार्टर रहा। पहली बार Apple भारत के टॉप-5 स्मार्टफोन ब्रांड्स की सूची में शामिल हो गया।

प्रीमियम स्मार्टफोन की हिस्सेदारी बढ़ी काउंटरपॉइंट रिसर्च ने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत का स्मार्टफोन बाजार पहले वॉल्यूम (यूनिट की बिक्री) पर केंद्रित था। लेकिन अब यह धीरे-धीरे वैल्यू (कीमत) ग्रोथ पर केंद्रित हो रहा है। वैल्यू के लिहाज से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 18% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई है। यह अब तक की सबसे ऊंची क्वार्टर वैल्यू मानी जा रही है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ग्रोथ के पीछे मुख्य कारण रहा 30,000 रुपये से अधिक कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन्स की भारतीय बाजार में मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही फेस्टिव सीजन और आसान ईएमआई ऑप्शन ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है।

Apple टॉप-5 ब्रांड्स में हुआ शामिल भारत के स्मार्टफोन मार्केट में Apple की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर अब 9% पर पहुंच गई है। इस ग्रोथ के पीछे iPhone 15 और iPhone 16 सीरीज की ताबड़तोड़ बिक्री की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि, नए लॉन्च हुए iPhone 17 सीरीज से भी एपल को अच्छा फायदा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब Apple का तीसरा सबसे बड़ा iPhone बाजार बन गया है। इसके साथ एपल भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गया है।

Samsung ने भी मजबूत की अपनी स्थिति Samsung ने 23% वैल्यू मार्केट शेयर के साथ भारत में दूसरा स्थान बनाए रखा है। कंपनी के Galaxy S और AI-पावर्ड Galaxy A सीरीज के स्मार्टफोन की जबरदस्त मांग रही है। इसके साथ ही सैमसंग के लेटेस्ट Galaxy Z Fold 7 स्मार्टफोन की बिक्री ने कंपनी को फोल्डेबल सेगमेंट में लीडर बनाया।