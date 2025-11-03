Language
    भारत में 5 प्रतिशत बढ़ी स्मार्टफोन शिपमेंट, Apple पहली बार टॉप-5 ब्रांड्स में हुआ शामिल

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:05 PM (IST)

    भारत में स्मार्टफोन शिपमेंट में 5% की वृद्धि हुई है। एप्पल ने पहली बार शीर्ष 5 ब्रांडों में स्थान हासिल किया है, जो उसकी मजबूत ब्रांड वैल्यू को दर्शाता है। बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और उपभोक्ता बेहतर कैमरा, बैटरी और 5G कनेक्टिविटी वाले स्मार्टफोन पसंद कर रहे हैं। स्मार्टफोन शिपमेंट में वृद्धि एक महत्वपूर्ण बदलाव है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के लिए जुलाई से सितंबर (Q3 2025) क्वार्टर जबरदस्त रहा। स्मार्टफोन की मांग में जोरदार उछाल देखने को मिला है। Counterpoint Research ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि देश में स्मार्टफोन शिपमेंट्स में 5% साल-दर-साल (YoY) की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ ही यह एपल के लिए भी जबरदस्त क्वार्टर रहा। पहली बार Apple भारत के टॉप-5 स्मार्टफोन ब्रांड्स की सूची में शामिल हो गया।

    प्रीमियम स्मार्टफोन की हिस्सेदारी बढ़ी

    काउंटरपॉइंट रिसर्च ने रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत का स्मार्टफोन बाजार पहले वॉल्यूम (यूनिट की बिक्री) पर केंद्रित था। लेकिन अब यह धीरे-धीरे वैल्यू (कीमत) ग्रोथ पर केंद्रित हो रहा है। वैल्यू के लिहाज से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 18% की रिकॉर्ड ग्रोथ दर्ज हुई है। यह अब तक की सबसे ऊंची क्वार्टर वैल्यू मानी जा रही है।

    रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ग्रोथ के पीछे मुख्य कारण रहा 30,000 रुपये से अधिक कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन्स की भारतीय बाजार में मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही फेस्टिव सीजन और आसान ईएमआई ऑप्शन ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है।

    Apple टॉप-5 ब्रांड्स में हुआ शामिल

    भारत के स्मार्टफोन मार्केट में Apple की हिस्सेदारी 7% से बढ़कर अब 9% पर पहुंच गई है। इस ग्रोथ के पीछे iPhone 15 और iPhone 16 सीरीज की ताबड़तोड़ बिक्री की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि, नए लॉन्च हुए iPhone 17 सीरीज से भी एपल को अच्छा फायदा मिला है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत अब Apple का तीसरा सबसे बड़ा iPhone बाजार बन गया है। इसके साथ एपल भारत के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में शामिल हो गया है।

    Samsung ने भी मजबूत की अपनी स्थिति

    Samsung ने 23% वैल्यू मार्केट शेयर के साथ भारत में दूसरा स्थान बनाए रखा है। कंपनी के Galaxy S और AI-पावर्ड Galaxy A सीरीज के स्मार्टफोन की जबरदस्त मांग रही है। इसके साथ ही सैमसंग के लेटेस्ट Galaxy Z Fold 7 स्मार्टफोन की बिक्री ने कंपनी को फोल्डेबल सेगमेंट में लीडर बनाया।

    मिड और बजट सेगमेंट में शानदार प्रदर्शन

    ब्रांड YoY ग्रोथ खास वजह
    iQOO 54% गेमिंग-केंद्रित फोन और मजबूत प्रोडक्ट लाइनअप
    Vivo 20% मार्केट शेयर रिटेल और ऑनलाइन चैनलों का बैलेंस
    Motorola 53% G और Edge सीरीज़ की लोकप्रियता
    Lava 135% (₹10,000 से कम) बजट सेगमेंट में तेजी
    Itel फीचर फोन बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा

    काउंटरपॉइंट की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडियन यूजर्स अब बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्रीमियम डिवाइस चुन रहे हैं। कम ब्याज दरें, आसान EMI, और पुराने मॉडलों पर मिलने वाले आकर्षक डिस्काउंट्स ने अपग्रेडिंग ट्रेंड को बढ़ाया है।

