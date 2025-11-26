Huawei की दो नई स्मार्टवॉच हुई भारत में लॉन्च, एक में है ECG सेंसर; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei Watch GT 6 और Watch GT 6 Pro को बीते सोमवार को भारत में चीनी टेक कंपनी की लेटेस्ट GT सीरीज स्मार्टवॉच के तौर पर लॉन्च किया गया। दोनों वियरेबल डिवाइस अभी देश में एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए उपलब्ध हैं। Watch GT 6 Pro को जहां एक सिंगल 46mm डायल वेरिएंट में पेश किया गया है, वहीं वनीला Watch GT 6 दो साइज ऑप्शन में उपलब्ध है। Watch GT 6 Pro और Watch GT 6 के 46mm मॉडल में 466×466 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ 1.47-इंच AMOLED डिस्प्ले हैं।

Huawei Watch GT 6 Pro और Watch GT 6 की इंडिया में कीमत और अवेलेबिलिटी Huawei GT 6 Pro की इंडिया में कीमत 46mm ब्लैक और ब्राउन कलर के लिए 28,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 46mm Titanium ऑप्शन की कीमत 39,999 रुपये है।

दूसरी तरफ, Huawei Watch GT 6 की कीमत 41mm ब्लैक, व्हाइट, पर्पल और ब्राउन कलर ऑप्शन में 21,999 रुपये से शुरू होती है और गोल्ड वेरिएंट की कीमत 24,999 रुपये है। 46mm मॉडल ग्रीन, ग्रे और ब्लैक शेड्स में 21,999 रुपये में उपलब्ध है। Huawei Watch GT 6 और Watch GT 6 Pro दोनों Flipkart और RTC India वेबसाइट पर अवेलेबल हैं।

Huawei Watch GT 6 Pro और Watch GT 6 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Huawei Watch GT 6 Pro और Watch GT 6, Android 9 या उससे ऊपर और iOS 13 या उससे ऊपर चलने वाले फोन्स के साथ कम्पैटिबल हैं। दोनों में 1.47-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 317ppi पिक्सल डेंसिटी और 466×466 रेजोल्यूशन मिलता है। हालांकि, Watch GT 6 के 41mm मॉडल में छोटा 1.32-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 466×466 रेजोल्यूशन और 352ppi पिक्सल डेंसिटी मिलती है। Pro मॉडल में 3,000 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है।

Huawei Watch GT 6 Pro में टाइटेनियम अलॉय केस है, जबकि Watch GT 6 में स्टेनलेस केस मिलता है। Watch GT 6 Pro में ऐक्सेलरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, बैरोमीटर, टेम्परेचर सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, ECG सेंसर और डेप्थ सेंसर दिए गए हैं। नॉर्मल Watch GT 6 में ECG और डेप्थ सेंसर नहीं हैं। दोनों वियरेबल 5ATM + IP69 रेटिंग के साथ आते हैं जो धूल और पानी से प्रोटेक्शन देती हैं।