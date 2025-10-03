Huawei Watch D2 वॉच ब्लड प्रेशर और टेंप्रेचर मॉनीटरिंग फीचर के साथ हुई लॉन्च, जानें कीमत और फीचर्स

Huawei Watch D2 स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो गई है। इसमें 1.82 इंच का AMOLED डिस्प्ले ब्लूटूथ कॉलिंग और ECG जैसे फीचर्स हैं। यह SpO2 सेंसर और हार्ट रेट मॉनीटरिंग के साथ आती है। Huawei की इस वॉच में 80 से ज्यादा वर्कआउट मोड दिए गए हैं। इसकी कीमत 34499 रुपये है और यह Amazon Flipkart पर उपलब्ध है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei Watch D2 स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च हो चुकी है। हुवावे की इस वॉच में 1.82-इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ ही यह ब्लूटूथ कॉलिंग और ECG के साथ-साथ स्किन टेंप्रेचर जैसे फीचर के साथ मार्केट में उतारी गई है। Huawei Watch D2 स्मार्टवॉच में SpO2 सेंसर और हार्ट रेट मॉनीटरिंग फीचर भी मिलता है। इस वॉच में कंपनी ने 80 से ज्यादा वर्कआउट मोड का सपोर्ट दिया गया है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यह वॉच आईपी68 रेटिंग के साथ मार्केट में उतारी गई है।

Huawei Watch D2 की कीमत Huawei Watch D2 स्मार्टवॉच को कंपनी ने 34,499 रुपये की कीमत में पेश किया गया है। इस वॉच को Amazon, Flipkart और Rtcindia.net की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। लॉन्च ऑफर की बात करें तो कंपनी 5 अक्टूबर तक इस वॉच पर 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इसे दो कलर - ब्लैक और गोल्ड में लॉन्च किया गया है।