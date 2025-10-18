2.14 इंच की कवर स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ ये नया फोल्डेबल फोन, कीमत करीब 41,900 रुपये

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei Nova Flip S चीन में लॉन्च हो गया है। इसमें अगस्त 2024 में लॉन्च किए गए Nova Flip मॉडल जैसी ही स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन ये सस्ता है और दो नए कलर ऑप्शन के साथ आता है। फोन में 4,400mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। इसमें 2.14 इंच की कवर स्क्रीन और 6.94 इंच का फोल्डेबल मेन डिस्प्ले है। ये क्लैमशेल फोल्डेबल फोन संभवतः उसी Kirin 8000 चिपसेट से लैस है जो स्टैंडर्ड Nova Flip वेरिएंट को पावर देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Huawei Nova Flip S की कीमत और कलर ऑप्शन्स Huawei Nova Flip S की कीमत 256GB वेरिएंट के लिए CNY 3,388 (लगभग 41,900 रुपये) रखी गई है। जबकि, 512GB वेरिएंट की कीमत CNY 3,688 (लगभग 45,600 रुपये) है। ये फोन न्यू ग्रीन, ज़ीरो व्हाइट, सकुरा पिंक, स्टार ब्लैक, स्काई ब्लू और फेदर सैंड ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

Huawei Nova Flip S के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Huawei Nova Flip S में 6.94 इंच का फुल-HD+ (2690×1136 पिक्सल) OLED फोल्डेबल इंटरनल स्क्रीन और 2.14 इंच का OLED कवर डिस्प्ले है, दोनों राउंड कॉर्नर डिजाइन के साथ आते हैं। आउटर स्क्रीन में 480×480 पिक्सल रेजॉल्यूशन है। मेन स्क्रीन P3 वाइड कलर गैमट को सपोर्ट करती है और इसमें 120Hz LTPO एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 1440Hz हाई-फ्रिक्वेंसी PWM डिमिंग और 300Hz टच सैंपलिंग रेट दी गई है, जिससे डिस्प्ले और भी स्मूद और रिस्पॉन्सिव बनता है।

Huawei ने अभी तक Nova Flip S के चिपसेट या RAM की जानकारी नहीं दी है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें वही Kirin 8000 प्रोसेसर हो सकता है जो स्टैंडर्ड Nova Flip मॉडल में मिलता है। ये फोन 256GB और 512GB स्टोरेज ऑप्शन में आता है और HarmonyOS 5.1 पर रन करता है।

कैमरा सेटअप की बात करें तो Huawei Nova Flip S में f/1.9 अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और f/2.2 अपर्चर के साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा दिया गया है। मेन कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। कंपनी का कहना है कि फोटो क्वालिटी शूटिंग मोड के अनुसार बदल सकती है। इनर स्क्रीन पर 32 मेगापिक्सल का f/2.2 अपर्चर वाला कैमरा मौजूद है।