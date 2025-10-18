50MP सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ ये नया फोन, 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei Nova 14 Vitality Edition को कंपनी ने शुक्रवार को चीन में लॉन्च किया। ये नया मॉडल Nova 14 सीरीज का चौथा फोन है। Huawei Nova 14 Vitality Edition को तीन कलर ऑप्शन के साथ पेश किया गया है और इसमें 5,500mAh बैटरी दी गई है, जो 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। फोन में 50MP प्राइमरी कैमरा के साथ डुअल रियर कैमरा सेटअप है और ये IP65 रेटिंग के साथ डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है। Huawei Nova 14 Vitality Edition में 6.7-इंच OLED डिस्प्ले है जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है।

Huawei Nova 14 Vitality Edition की कीमत Huawei Nova 14 Vitality Edition की शुरुआती कीमत CNY 2,199 (लगभग 27,000 रुपये) है, जिसमें 256GB स्टोरेज मिलता है। वहीं, 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 2,499 (करीब 30,000 रुपये) है। ये फोन फेदर सैंड ब्लैक, फ्रॉस्ट व्हाइट और आइस ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। इसकी सेल चीन में 24 अक्टूबर से कंपनी के Vmall स्टोर पर शुरू होगी।

Huawei Nova 14 Vitality Edition के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Huawei Nova 14 Vitality Edition डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और HarmonyOS 5.1 पर चलता है। इसमें 6.7-इंच फुल-HD+ (1,084×2,412 पिक्सल) OLED स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz एडाप्टिव रिफ्रेश रेट, 395ppi पिक्सल डेंसिटी, 2160Hz हाई-फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग और 300Hz टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट करती है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 1,100 निट्स तक बताई गई है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Huawei Nova 14 Vitality Edition में 50MP RYYB सेंसर और 8MP अल्ट्रा-वाइड-एंगल मैक्रो लेंस वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है। फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi, Bluetooth 5.2, BeiDou, Galileo, GPS, AGPS, QZSS, Glonass, NFC और USB Type-C पोर्ट शामिल है। फोन में Ambient Light, Colour Temperature, Compass, Flicker, Gyroscope, Gravity, Infrared और Proximity Light जैसे कई सेंसर दिए गए हैं। इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मौजूद है।