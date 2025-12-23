10,100mAh बैटरी और 11.5-इंच स्क्रीन साइज वाला दमदार टैबलेट लॉन्च, लगभग 22,000 रुपये कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप भी बड़ी स्क्रीन वाला शानदार टैबलेट ढूंढ रहे हैं तो Huawei आपके लिए MatePad 11.5 (2026) लेकर आया है जिसे चीन में लॉन्च किया गया है। नया टैबलेट HarmonyOS 5.1 पर रन करता है और इसमें 2.5K रेजोल्यूशन और 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस वाली LCD स्क्रीन देखने को मिलती है।

Huawei के इस टैबलेट में 10,100mAh की बैटरी और Kirin T82B चिपसेट दिया गया है। साथ ही टैबलेट 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। टैबलेट में चार बिल्ट-इन स्पीकर के साथ M-Pencil स्टाइलस का सपोर्ट भी मिल रहा है। चलिए पहले इसकी कीमत जान लेते हैं...

Huawei MatePad 11.5 (2026) की कितनी है कीमत? कीमत की बात करें तो Huawei MatePad 11.5 (2026) के बेस वेरिएंट की कीमत CNY 1,799 यानी लगभग 22,000 रुपये है जिसमें आपको 8GB+128GB वाला Wi-Fi वेरिएंट मिलता है। जबकि डिवाइस के 8GB+256GB के Wi-Fi + सेलुलर वेरिएंट की कीमत CNY 2,799 यानी लगभग 35,000 रुपये है।

Huawei MatePad 11.5 (2026) के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो मेटपैड 11.5 HarmonyOS 5.1 के साथ आता है और इसमें 11.5-इंच का TFT LCD पैनल देखने को मिल रहा है जिसका रिज़ॉल्यूशन 2.5K है। यह टैबलेट 120Hz तक के रिफ्रेश रेट, 256ppi पिक्सल डेंसिटी, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 86 प्रतिशत का स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ आता है।

खास बात यह है कि यह टैबलेट सॉफ्ट लाइट एडिशन वेरिएंट में भी उपलब्ध है जिसमें आंखों की सुरक्षा करने वाली क्लाउड क्लियर सॉफ्ट लाइट स्क्रीन देखने को मिल रही है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह आंखों की थकान को 34 प्रतिशत तक कम कर सकता है और टियर फिल्म स्टेबिलिटी को 22 प्रतिशत बेहतर बना देता है। जहां मेटपैड 11.5 के स्टैंडर्ड वर्जन में Kirin T82B प्रोसेसर है, जबकि सॉफ्ट लाइट एडिशन में Kirin T82 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है।