8-इंच इनर डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ ये नया फोल्डेबल फोन, कैमरा भी है शानदार; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei Mate X7 को गुरुवार को ग्लोबली लॉन्च किया गया। ये चीन में लेटेस्ट बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन के लॉन्च के एक महीने बाद हुआ है। नया Mate X7 मॉडल Kirin 9030 Pro चिपसेट पर चलता है, साथ में 12GB RAM और 512GB स्टोरेज है। इसमें 8-इंच का इंटरनल डिस्प्ले और 6.49-इंच का कवर डिस्प्ले है। Huawei Mate X7 की दूसरी खास बातों की बात करें तो इनमें तीन आउटवर्ड फेसिंग कैमरे, Huawei का HarmonyOS 6.0 ऑपरेटिंग सिस्टम और दो 8-मेगापिक्सल के फ्रंट-फेसिंग कैमरे शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Huawei Mate X7 की कीमत और उपलब्धता Huawei Mate X7 की यूरोप में सिंगल 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत EUR 2,099 (लगभग 2,20,000 रुपये) है। ये ब्लैक, ब्रोकेड व्हाइट और नेबुला रेड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

तुलनात्मक तौर पर बात करें तो, Huawei ने नवंबर में चीनी मार्केट में Mate X7 लॉन्च किया था और हैंडसेट की कीमत CNY 12,999 (लगभग 1,63,500 रुपये) से शुरू हुई थी। Huawei Mate X7 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Huawei Mate X7, HarmonyOS 6.0 पर चलता है, जो Android पर बेस्ड नहीं है और इसमें 8-इंच (2,210 x 2,416 पिक्सल) फ्लेक्सिबल LTPO OLED इनर स्क्रीन है, जिसमें 240Hz तक टच सैंपलिंग रेट और 2,500 nits तक पीक ब्राइटनेस है। फोल्डेबल स्मार्टफोन में 6.49-इंच (1,080 x 2,444 पिक्सल) 3D क्वाड-कर्व्ड LTPO OLED पैनल है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 3,000 nits और टच सैंपलिंग रेट 300Hz तक है। दोनों स्क्रीन 1Hz से 120Hz तक के एडैप्टिंग रिफ्रेश रेट और 1440Hz PWM डिमिंग को सपोर्ट करती हैं। एक्सटर्नल स्क्रीन पर सेकंड-जेनरेशन कुनलुन ग्लास प्रोटेक्शन है।

फोल्डेबल फोन में Kirin 9030 Pro चिपसेट है, जिसे 16GB RAM और 512GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोटोग्राफी के लिए, इसमें ट्रिपल आउटवर्ड-फेसिंग कैमरा यूनिट है, जिसमें f1.4-f4.0 के वेरिएबल अपर्चर और OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी RYYB कैमरा है। कैमरा सेटअप में f/2.2 अपर्चर वाला 40-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल RYYB कैमरा और OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो RYYB कैमरा भी शामिल है। कैमरा यूनिट में सेकंड-जेनरेशन रेड मेपल सेंसर भी है।