Huawei ने लॉन्च किया 6,500mAh बैटरी वाला स्लिम 5G फोन, 66W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Huawei ने अपना एक और स्मार्टफोन चीन में लॉन्च कर दिया है जिसे कंपनी ने Huawei Mate 70 Air के नाम से पेश किया है। खास बात यह है कि इस फोन की मोटाई सिर्फ 6.6mm है जो इसे एक स्लिम 5G फोन में से एक बना देता है। यह फोन दो वेरिएंट में पेश किया गया है और ये किरिन प्रोसेसर के साथ आता है। साथ ही फोन में 16GB तक रैम और 512GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलती है। यह फिलहाल तीन कलर ऑप्शन और चार रैम और स्टोरेज में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हो गया है। चलिए पहले फोन की कीमत पर एक नजर डालते हैं...

Huawei Mate 70 Air की कीमत कीमत की बात करें तो Huawei Mate 70 Air के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत CNY 4,199 यानी लगभग 52,000 रुपये है। जबकि डिवाइस के 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,699 यानी लगभग 58,000 रुपये और 16GB+256GB वेरिएंट की कीमत CNY 4,699 यानी लगभग 58,000 रुपये है। वहीं डिवाइस के टॉप 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत CNY 5,199 यानी लगभग 65,000 रुपये है।

Huawei Mate 70 Air के स्पेसिफिकेशन्स Huawei के इस डिवाइस में कई शानदार फीचर्स मिलते हैं। डिवाइस में 7-इंच का फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जिसमें 300Hz तक का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 16GB तक रैम और किरिन 9020A चिपसेट से देखने को मिल रहा है। डिवाइस के 12GB रैम वाले मॉडल में किरिन 9020B चिपसेट मिलता है। फोन में 512GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है।

Huawei Mate 70 Air के कैमरा स्पेक्स फोटोग्राफी के लिए Huawei Mate 70 Air में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में 12-मेगापिक्सल (f/2.4) टेलीफोटो लेंस, 8-मेगापिक्सल (f/2.2) अल्ट्रावाइड लेंस और 1.5-मेगापिक्सल का मल्टी-स्पेक्ट्रल कलर कैमरा देखने को मिल रहा है। डिवाइस में सेल्फी के लिए 10.7-मेगापिक्सल (f/2.2) का सेल्फी कैमरा है।