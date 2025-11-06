Realme का 6000mAh बैटरी वाला अल्ट्रा-स्लिम 5G फोन, MediaTek प्रोसेसर और 32MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप कुछ समय से ₹10,000 के बजट में एक बढ़िया 5G फोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हां, तो Flipkart आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है, जहां Realme का कुछ वक्त पहले लॉन्च हुआ स्मार्टफोन अभी काफी कम कीमत पर मिल रहा है। कंपनी ने शुरू में इस फोन को लगभग ₹13,000 की कीमत पर लॉन्च किया था, लेकिन अब आप बैंक ऑफर्स अप्लाई करने के बाद इसे ₹10,000 से भी कम में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, फोन पर एक शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिससे फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। तो, अगर आप कुछ समय से एक नए 5G फोन में अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको यह डील जरूर देखनी चाहिए।

Realme P3 Lite 5G पर डिस्काउंट ऑफर दरअसल Realme P3 Lite 5G स्मार्टफोन Flipkart पर भारी डिस्काउंट ऑफर के साथ मिल रहा है। इस फोन की शुरुआती कीमत ₹12,999 है, लेकिन अभी आप इसे बिना किसी बैंक ऑफर के सिर्फ ₹10,499 में खरीद सकते हैं। यह सीधे ₹2,500 का डिस्काउंट है। इसके अलावा, कंपनी आकर्षक बैंक ऑफर भी दे रही है। आप Flipkart Axis Bank डेबिट कार्ड से ₹750 का डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे कीमत ₹10,000 से भी कम हो जाएगी।

साथ ही, फोन पर एक शानदार एक्सचेंज ऑफर भी है, जिससे आप फोन और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत, आपको ₹9,350 तक का डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन यह एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई बजट फोन एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ₹2,000 से ₹5,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू मिल सकती है।

Realme P3 Lite 5G के फीचर्स इस शानदार Realme फोन के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, इस डिवाइस में पंच-होल डिजाइन वाली 6.67-इंच की डिस्प्ले है और यह 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसके अलावा, फोन में 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है। एक खास बात यह है कि इस कीमत पर भी फोन अल्ट्रा-स्लिम और अल्ट्रा-लाइट डिजाइन के साथ आता है।