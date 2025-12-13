7,000mAh की बैटरी और 108MP कैमरे के साथ ये फोन जल्द हो सकता है लॉन्च, वेबसाइट पर हुआ लिस्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor X8d जल्द ही स्मार्टफोन लाइनअप के लेटेस्ट एडिशन के तौर पर लॉन्च होने वाला है। क्योंकि, ये फोन एक रिटेलर की वेबसाइट पर लिस्ट हो गया है। हालांकि हैंडसेट की कीमत और सटीक लॉन्च डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन इसके मेजर स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिजाइन सामने आ गए हैं। स्मार्टफोन में 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी हो सकती है। इसके अलावा, इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल सकता है, जो बैक पैनल के टॉप-लेफ्ट कॉर्नर में रखे एक स्क्वायर रियर कैमरा मॉड्यूल के अंदर होगा। लेकिन, ये सिर्फ 4G LTE सेलुलर कनेक्टिविटी को सपोर्ट कर सकता है।

Honor X8d के संभावित स्पेसिफिकेशन्स रिटेलर DNS की वेबसाइट पर लिस्टिंग के मुताबिक, कथित Honor X8d किर्गिस्तान में ब्लू, ब्लैक और ग्रे कलर में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, ये 8GB रैम + 128GB स्टोरेज और 8GB रैम + 256GB स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया जाएगा। हालांकि, चीनी स्मार्टफोन मेकर ने अभी तक फोन की कीमत और सटीक लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है। लेकिन, लिस्टिंग से इसके मेजर स्पेसिफिकेशन्स का पता चल है, साथ ही ये देश में जल्द लॉन्च होने का संकेत भी देता है।

Honor X8d एक डुअल सिम हैंडसेट हो सकता है जो Android 15-बेस्ड MagicOS 10 पर चल सकता है। इसमें 6.77-इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है। जिसमें रेजोल्यूशन 1,080x2,392 पिक्सल, 1.07 बिलियन कलर्स, 388 ppi पिक्सेल डेंसिटी और 19.9:9 आस्पेक्ट रेश्यो मिल सकता है। क्वालकॉम का Snapdragon 6s Gen 2 चिपसेट हैंडसेट को पावर दे सकता है, जिसमें चार परफॉर्मेंस और चार एफिशिएंसी कोर मिल सकता है, जो 2.9GHz की पीक क्लॉक स्पीड देंगे। लिस्ट के मुताबिक, प्रोसेसर को 8GB रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है।

कैमरे की बात करें तो, Honor X8d में डुअल रियर कैमरा यूनिट हो सकता है, जिसमें 108-मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर होगा। इसमें 5-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा भी हो सकता है। लिस्टिंग के मुताबिक, रियर कैमरे 30 fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्ड करने में कैपेबल होंगे। Honor के कथित X8d में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 16-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी होने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी ऑप्शन की बात करें तो, इसमें 4G LTE, 3G, ब्लूटूथ 5, वाई-फाई 5, एक USB टाइप-C पोर्ट, GLONASS, A-GPS, GPS, गैलीलियो और BeiDou का सपोर्ट दिया गया है।