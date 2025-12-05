Honor जल्द लॉन्च करेगा 10000mAh बैटरी वाला स्मार्टफोन, 5G से होगा लैस
Honor भारत में जल्द ही अपना नया स्मार्टफोन Honor X80 लॉन्च करने की तैयारी में है। इस फोन को चीन में कई सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं और इसमें 10,000mAh की ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor इन दिनों भारत में अपकमिंग परफॉमेंस फोकस स्मार्टफोन पर काम कर रहा है। कंपनी के अपकमिंग स्मार्टफोन Honor X80 ने चीन में कई सर्टिफिकेशन हासिल कर लिए हैं। ऐसे में उम्मीद है कि यह फोन जल्द ही लॉन्च हो सकता है। इस अपकमिंग फोन के बारे में बताया जा रहा है कि ऑनर इसे बड़ी बैटरी के साथ मार्केट में उतारने की प्लानिंग कर रहा है।
मिलेगी 10000mAh की बैटरी
चाइनीज क्वालिटी सर्टिफिकेशन (CQC) के डेटाबेस के हवाले से Gizmochina ने रिपोर्ट में बताया है कि ऑनर के इस अपकमिंग स्मार्टफोन को सर्टिफिकेशन नंबर 2025010915830460 के तहत अप्रूवल मिल चुका है। इस सर्टिफिकेशन की मानें तो X80 स्मार्टफोन में 10,000mAh की बैटरी मिलेगी। इससे पहले कंपनी ने Honor X70 स्मार्टफोन में 8,300mAh की बैटरी दी गई थी।
ऐसे में देखा जाए तो X80 स्मार्टफोन को बैटरी के मामले में बड़ा अपग्रेड मिलने वाला है। ऑनर का यह स्मार्टफोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, जो फोन में लंबे समय तक गेमिंग या स्ट्रीमिंग करते हैं।
5G कनेक्टिविटी के साथ होगा लॉन्च
CQC सर्टिफिकेशन से कन्फर्म हो जाता है कि वीवो का यह फोन 5जी सपोर्ट के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इस अपकमिंग स्मार्टफोन के प्रोसेसर और डिस्प्ले को लेकर फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह अपकमिंग फोन गेमिंग को ध्यान में रखकर लॉन्च किया जा सकता है।
कंपनी Honor X70 स्मार्टफोन को मिली सेक्सेस से उत्साहित है। ऐसे में कंपनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और बेहतर बैटरी बैकअप वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। ऑनर के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
