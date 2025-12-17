8,000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाले दो शानदार 5G फोन, स्नैपड्रैगन चिपसेट भी  

Language
    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हॉनर जल्द ही अपनी नई Honor Win सीरीज चीन में लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज के तहत कंपनी दो नए फोन पेश करने वाली है जिसे Honor Win और Honor Win RT के नाम से पेश किया जाएगा। कंपनी ने चीनी माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक पोस्ट के जरिए नई सीरीज के लॉन्च की पुष्टि कर दी है। Honor ने इस लाइनअप के लिए प्री-रिजर्वेशन भी स्टार्ट कर दिए हैं।

    फोन की लिस्टिंग से आने वाली Honor Win सीरीज के कलर ऑप्शंस का खुलासा पहले ही हो गया है। साथ ही डिवाइस के RAM और स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन भी सामने आ गए हैं। दोनों मॉडल तीन कलर में देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें 16GB तक RAM और 1TB तक बिल्ट-इन स्टोरेज मिलने वाली है। चलिए पहले नई सीरीज की लॉन्च डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं...

    Honor Win सीरीज कब होगी लॉन्च?

    Honor Win और Honor Win RT दोनों डिवाइस इसी साल 26 दिसंबर को चीन में लॉन्च होंगे। लॉन्च इवेंट भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे शुरू होगा। कंपनी ने चीन में अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए दोनों फोन्स के लिए प्री-रिजर्वेशन लेना अभी से शुरू कर दिया है। लिस्टिंग में दोनों डिवाइस ब्लैक, ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं।

    गेमिंग-ओरिएंटेड होंगे दोनों स्मार्टफोन  

    Weibo पर शेयर किए गए टीजर से यह भी कन्फर्म हो गया है कि Honor Win सीरीज के दोनों डिवाइस गेमिंग-ओरिएंटेड स्मार्टफोन होने वाले हैं जिनमें कर्व्ड डिजाइन और मैट स्वेट-रेजिस्टेंट फिनिश देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि इन डिवाइस में इंटेंस गेमिंग सेशन के दौरान फिंगरप्रिंट से बचने के लिए 'प्रिसिशन-इंजीनियर्ड' मिड-फ्रेम आर्मर देखने को मिलेगा।

    सामने आई तस्वीरों से यह भी पता चलता है कि इसमें एक एक्टिव रियर कूलिंग फैन और पीछे की तरफ Win-ब्रांडिंग भी मिलेगा। Honor Win RT में डुअल रियर कैमरा सेटअप होने वाला है, जबकि स्टैंडर्ड Win मॉडल में ट्रिपल-कैमरा मिलने की उम्मीद है।

    मिलेगा पावरफुल चिपसेट भी

    रिपोर्ट्स से यह भी पता चलता है कि Honor Win में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है, जबकि Win RT में Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट हो सकता है। Honor Win में 6.83-इंच का फ्लैट 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले मिल सकता है। इतना ही नहीं दोनों मॉडल्स में 8,000mAh की बैटरी मिल सकती है जो 100W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी।  

