Honor की ये नई स्मार्टवॉच हुई लॉन्च, 14 दिन तक चलेगी बैटरी; AI-बेस्ड वेट लॉस प्लान का है सपोर्ट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Watch X5 चीन में लॉन्च हो गई है। ये नया वियरेबल दो कलर में आता है और इसमें 1.97-इंच का AMOLED डिस्प्ले है। Honor Watch X5 में 120 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड हैं और ये हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन (SpO2) और स्लीप को मॉनिटर करता है। इसमें एक ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर है जिससे आप सीधे अपनी कलाई से कॉल कर सकते हैं। Honor Watch X5 के बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर 14 दिनों तक चलती है।

Honor Watch X5 की कीमत Honor Watch X5 की कीमत CNY 449 (लगभग 5,800 रुपये) है। ये अभी चीन में मूनलाइट व्हाइट और फैंटम नाइट ब्लैक (चीनी से अनुवादित) कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध है। Honor Watch X5 के स्पेसिफिकेशन्स Honor Watch X5 में 1.97-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 390x450 पिक्सल है, इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है, स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 82 प्रतिशत है और पिक्सल डेंसिटी 302ppi है। डिस्प्ले में 1.8mm बेजेल हैं और ये ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले (AOD) मोड को सपोर्ट करता है। डिवाइस में एक सिलिकॉन स्ट्रैप है और इसमें नेविगेशन के लिए एक साइड-माउंटेड बटन है।

Honor Watch X5 ब्लूटूथ कॉलिंग को सपोर्ट करता है और यूजर बिना फोन निकाले इनकमिंग कॉल का जवाब दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इसमें IP68-रेटेड बिल्ड और 5ATM (50-मीटर) सर्टिफिकेशन है। ये Android 9.0 और उससे ऊपर और 13.0 और उससे ऊपर के डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है। स्मार्टवॉच के कनेक्टिविटी ऑप्शन में ब्लूटूथ 5.3, NFC, BeiDou, GPS, GLONASS, GALILEO और QZSS शामिल हैं। इसमें एक मैग्नेटिक चार्जिंग पोर्ट है।

वॉच एल्युमिनियम एलॉय केस के साथ आती है। ऑनबोर्ड सेंसर में एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, हार्ट रेट सेंसर (PPG) और बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर शामिल हैं। Honor Watch X5 को एक्सरसाइज और हेल्थ डेटा को सिंक करने के लिए Honor Health App के साथ पेयर किया जा सकता है। ये वियरेबल PPG सेंसर का इस्तेमाल करके हार्ट रेट को ट्रैक करता है। ये पहनने वालों की फिजिकल कंडीशन के बारे में जानकारी देने के लिए नींद और ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल (SpO2) को भी मॉनिटर करता है। इसके अलावा, ये वियरेबल यूजर्स को उनकी फिजिकल कंडीशन और वेट लॉस गोल के आधार पर AI-बेस्ड वेट लॉस प्लान बनाने की सुविधा देता है।