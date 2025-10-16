Language
    Honor ने पेश किया रोबोट फोन, पॉप-अप कैमरा और गिंबल से है लैस

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 03:10 PM (IST)

    Honor ने अपने अक्टूबर 2025 लॉन्च इवेंट में Magic 8 सीरीज पेश करने के कुछ घंटे बाद एक नया कॉन्सेप्ट फोन भी दिखाया है। कंपनी ने इसे Honor Robot Phone नाम दिया है, जो अपकमिंग MWC 2026 में शोकेस होगा। ये डिवाइस रोबोटिक्स, AI और एडवांस्ड फोटोग्राफी का कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें पॉप-अप AI कैमरा और रोटोबल मोटर दी जाएगी।

    Honor Robot Phone को पेश किया गया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Magic 8 Pro और Magic 8 को बुधवार को कंपनी के अक्टूबर 2025 लॉन्च इवेंट के दौरान पेश किया गया। लॉन्च के कुछ घंटों बाद, कंपनी ने एक नया कॉन्सेप्ट फोन पेश किया जो उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवाइस इकोसिस्टम का हिस्सा होगा। इसका नाम Honor Robot Phone रखा गया है और कंपनी ने बताया कि ये फोन रोबोटिक्स, फोटोग्राफी और मल्टी मॉडल AI कैपेबिलिटीज को जोड़कर तैयार किया गया है। इसे मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) 2026 के दौरान शोकेस किया जाएगा और इसमें गिंबल और रोटोबल मोटर के साथ एक पॉप-अप AI कैमरा दिया जाएगा।

    Honor Robot Phone की संभावित लॉन्च डेट

    X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में, चीनी स्मार्टफोन मेकर ने अपकमिंग Honor Robot Phone को टीज किया, जिसमें रियर कैमरा यूनिट से पॉप होकर निकलने वाला एक AI कैमरा असिस्टेंट दिखाया गया है। ये हैंडसेट स्पेन के बार्सीलोना में होने वाले MWC 2026 इवेंट के दौरान लॉन्च किया जाएगा। इसके रोबोट कैमरा में गिंबल और रोटेटिंग मोटर दिखाई गई है। कंपनी ने कहा कि इसमें एक 'AI ब्रेन' होगा, जो 'मोबिलिटी ऑफ अ रोबोट' के साथ काम करेगा (चाइनीज से ट्रांसलेटेड)।

    Honor ने इस डिवाइस को पेश करते हुए कहा कि ये एक 'रिवोल्यूशनरी AI डिवाइस' है, जो मल्टी-मॉडल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड रोबोटिक्स और 'नेक्स्ट जनरेशन इमेजिंग' को एक साथ लाता है।

     

    हालांकि, कंपनी ने इस हैंडसेट के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अभी शेयर नहीं किए हैं, लेकिन वीडियो में Honor Robot Phone का रोबोट कैमरा यूजर के ड्रेस, उनके आस-पास के माहौल की जानकारी देते हुए और एक छोटे बच्चे को एंटरटेन करते हुए दिखाया गया है। इस मूवेबल AI कैमरा में एक USB Type-C पोर्ट नजर आता है, जो शायद दूसरी एक्सेसरीज को अटैच करने के लिए दिया गया हो सकता है। फोन में होल-पंच डिस्प्ले भी दिखाई गई है, जिसमें फ्रंट कैमरा हो सकता है।

    फोन का रियर पैनल Apple की हाल ही में लॉन्च की गई iPhone 17 सीरीज जैसा दिखता है, जिसमें बीच में एक ग्लास कटआउट और उसके चारों ओर एक अनस्पेसिफाइड मेटल फ्रेम है। इस हैंडसेट में पॉप-अप AI कैमरा समेत ट्रिपल रियर कैमरा मॉड्यूल हो सकता है। बैक पैनल के बीच में Alpha सिंबल दिखाई देता है, जो Honor के AI इकोसिस्टम के दूसरे प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

    फोन के लेफ्ट साइड को पूरी तरह खाली रखा गया है, जबकि पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल्स राइट साइड में दिए जा सकते हैं। Honor Robot Phone का रोबोट कैमरा एक ग्लास कवर के अंदर छिपा रहेगा ताकि उसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल सके।

