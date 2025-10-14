12,450mAh बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट वाला दमदार टैबलेट, 13.3 इंच की बड़ी स्क्रीन भी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हॉनर जल्द ही Honor Magic 8 सीरीज लॉन्च करने जा रहा है जिसके साथ कंपनी MagicPad 3 Pro को भी पेश करने की तैयारी में है। यह टैबलेट Honor Magic 8 सीरीज के साथ 15 अक्टूबर को लॉन्च होगा। कंपनी ने लॉन्च से एक दिन पहले ही टैबलेट के कुछ स्पेसिफिकेशन और कलर ऑप्शंस का खुलासा कर दिया है। इस नए वाले Honor Magic Pad 3 Pro में क्वालकॉम का सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट देखने को मिलने वाला है।

साथ ही इस टैबलेट में 12,450mAh की बैटरी और MagicOS 10 देखने को मिलेगा। कंपनी ने यह भी कन्फर्म कर दिया है कि Magic Pad 3 Pro में 13.3 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह टैबलेट तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। चलिए जानें इसमें और क्या क्या रहेगा खास...

Honor MagicPad 3 Pro के स्पेसिफिकेशन कंपनी ने Weibo पोस्ट के जरिए बताया है कि Honor MagicPad 3 Pro में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा जिसमें 165Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलेगा। टैबलेट में 13.3 इंच का डिस्प्ले होने की बात कही गई है। यह टैबलेट MagicOS 10 से लैस होगा। टैबलेट को फ्लोटिंग गोल्ड, मून शैडो व्हाइट और स्टारी ग्रे कलर में पेश किया जा सकता है। गेमिंग के दौरान स्क्रीन रिफ्रेश रेट को गेम फ्रेम रेट के साथ मैच करने के लिए इसमें खास पीसी-ग्रेड क्यू-सिंक टेक्नोलॉजी भी मिलेगी।