कंफर्म! 200MP टेलीफोटो कैमरे के साथ आएगा ये फोन, बिना ट्राइपॉड क्लिक होंगी ब्लर फ्री फोटो

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Honor Magic 8 Pro और Magic 8 को 16 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च से पहले कंपनी ने प्रो वेरिएंट के कैमरे को लेकर खास जानकारी शेयर की है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि फोन में 200MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जिसमें कई एडवांस एन्हांसमेंट्स और AI फीचर्स होंगे। इसके अलावा Honor Magic 8 सीरीज में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और MagicOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा।

Honor Confirms Magic 8 Pro के टेलीफोटो कैमरा की डिटेल Weibo पर किए गए एक पोस्ट (GSMArena के जरिए) में कंपनी ने Honor Magic 8 Pro के रियर टेलीफोटो कैमरे से जुड़ी डिटेल्स शेयर की हैं। ये जानकारी उस समय आई है जब हाल ही में फोन के व्हाइट कलर वेरिएंट की हैंड्स-ऑन तस्वीरें ऑनलाइन लीक हुई थीं।

Honor के मुताबिक, Magic 8 Pro में 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इस लेंस में 1/1.4-इंच सेंसर और f/2.6 का बड़ा अपर्चर दिया गया है। इसकी इमेज प्रोसेसिंग AIMAGE Honor Nox Engine के जरिए की जाएगी। साथ ही, इसमें 'इंडस्ट्री का पहला CIPA (कैमरा एंड इमेजिंग प्रोडक्ट्स एसोसिएशन) 5.5-स्टॉप इमेज स्टेबिलाइजेशन' भी मिलेगा।

CIPA जापान की एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कैमरा और लेंस के टेस्टिंग स्टैंडर्ड तय करती है। यहां '5.5 स्टॉप' का मतलब है कि कैमरा हैंडशेक या मूवमेंट के बावजूद भी 45 गुना धीमी शटर स्पीड पर भी साफ फोटो क्लिक कर सकता है। यानी यूजर बिना ट्राइपॉड के भी लो-लाइट में ब्लर-फ्री फोटो ले पाएगा।

लीक्स के मुताबिक, Honor Magic 8 Pro में क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले और कर्व्ड रियर पैनल मिल सकता है, जो फोन को और ज्यादा स्लिम और सिमेट्रिकल लुक देगा। स्क्रीन पर पिल-शेप कटआउट भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि Honor Magic 7 Pro में था।