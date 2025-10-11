Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंफर्म! 200MP टेलीफोटो कैमरे के साथ आएगा ये फोन, बिना ट्राइपॉड क्लिक होंगी ब्लर फ्री फोटो

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:39 PM (IST)

    Honor जल्द ही अपनी Magic 8 सीरीज को 16 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने पहले ही Magic 8 Pro के कैमरा फीचर्स का खुलासा कर दिया है, जिसमें 200MP टेलीफोटो कैमरा और AI इमेजिंग टेक्नोलॉजी शामिल है। फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिलेगा। साथ  ही MagicOS 10 और प्रीमियम कर्व्ड डिस्प्ले डिजाइन दिया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Honor Magic 8 Pro के कैमरे को लेकर डिटेल सामने आई है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन Honor Magic 8 Pro और Magic 8 को 16 अक्टूबर को चीन में लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च से पहले कंपनी ने प्रो वेरिएंट के कैमरे को लेकर खास जानकारी शेयर की है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि फोन में 200MP का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा, जिसमें कई एडवांस एन्हांसमेंट्स और AI फीचर्स होंगे। इसके अलावा Honor Magic 8 सीरीज में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और MagicOS 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Honor Confirms Magic 8 Pro के टेलीफोटो कैमरा की डिटेल

    Weibo पर किए गए एक पोस्ट (GSMArena के जरिए) में कंपनी ने Honor Magic 8 Pro के रियर टेलीफोटो कैमरे से जुड़ी डिटेल्स शेयर की हैं। ये जानकारी उस समय आई है जब हाल ही में फोन के व्हाइट कलर वेरिएंट की हैंड्स-ऑन तस्वीरें ऑनलाइन लीक हुई थीं।

    Honor के मुताबिक, Magic 8 Pro में 200MP का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। कंपनी ने बताया कि इस लेंस में 1/1.4-इंच सेंसर और f/2.6 का बड़ा अपर्चर दिया गया है। इसकी इमेज प्रोसेसिंग AIMAGE Honor Nox Engine के जरिए की जाएगी। साथ ही, इसमें 'इंडस्ट्री का पहला CIPA (कैमरा एंड इमेजिंग प्रोडक्ट्स एसोसिएशन) 5.5-स्टॉप इमेज स्टेबिलाइजेशन' भी मिलेगा।

    Honor Confirms Magic 8 Pro

    CIPA जापान की एक इंडस्ट्री बॉडी है जो कैमरा और लेंस के टेस्टिंग स्टैंडर्ड तय करती है। यहां '5.5 स्टॉप' का मतलब है कि कैमरा हैंडशेक या मूवमेंट के बावजूद भी 45 गुना धीमी शटर स्पीड पर भी साफ फोटो क्लिक कर सकता है। यानी यूजर बिना ट्राइपॉड के भी लो-लाइट में ब्लर-फ्री फोटो ले पाएगा।

    लीक्स के मुताबिक, Honor Magic 8 Pro में क्वाड-कर्व्ड डिस्प्ले और कर्व्ड रियर पैनल मिल सकता है, जो फोन को और ज्यादा स्लिम और सिमेट्रिकल लुक देगा। स्क्रीन पर पिल-शेप कटआउट भी देखने को मिल सकता है, जैसा कि Honor Magic 7 Pro में था।

    कंपनी ने कंफर्म किया है कि फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट होगा, जिसमें 16GB तक RAM और 1TB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिलेगा। इसके MagicOS 10 के साथ आने की उम्मीद है।

    यह भी पढ़ें: Red Magic 11 Pro स्मार्टफोन में मिलेगा वाटर कूलिंग सिस्टम, जल्द होगी लॉन्चिंग