7,100mAh की बैटरी और Snapdragon के पावरफुल प्रोसेसर के साथ ये नया फोन लॉन्च, जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Magic 8 Pro को पिछले महीने चीन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट वाले पहले फोन में से एक के तौर पर लॉन्च किया गया था। Honor का ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन अब मलेशिया जैसे ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो गया है। ग्लोबल वर्जन में थोड़ी छोटी 7,100mAh की बैटरी है, जबकि चीनी वेरिएंट में 7,200mAh की बैटरी मिलती है। ग्लोबल मॉडल 120W के बजाय 100W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी और चार्जिंग के अलावा, दोनों मॉडल में बाकी सभी स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। Honor Magic 8 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट और IP68, IP69, और IP69K रेटिंग दी गई है।

Honor Magic 8 Pro की कीमत Honor Magic 8 Pro की कीमत मलेशिया में 12GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए RM 4,599 (लगभग 99,000 रुपये) है। वहीं, 16GB RAM + 1TB स्टोरेज मॉडल की कीमत RM 5,199 (लगभग 1,12,000 रुपये) है। ये ब्लैक, सनराइज गोल्ड और स्काई स्यान कलर में उपलब्ध है।

तुलना के लिए, चीन में Honor Magic 8 Pro 12GB + 256GB वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत CNY 5,999 (लगभग 73,900 रुपये) है। ये वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, एज्योर ग्लेज और सनराइज गोल्ड सैंड (चीनी से अनुवादित) शेड्स में उपलब्ध है।

Honor Magic 8 Pro के स्पेसिफिकेशन्स Honor Magic 8 Pro के ग्लोबल वेरिएंट में 7,100mAh की बैटरी है जिसमें 100W वायर्ड और 80W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। ये चीनी वर्जन से डाउनग्रेड है, जिसमें बड़ी 7,200mAh की बैटरी और 80W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट के साथ फास्ट 120W वायर्ड चार्जिंग मिलती है।

Honor Magic 8 Pro एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड MagicOS 10 पर चलता है और इसमें 6.71-इंच 1.5K (1,256×2,808) LTPO OLED डिस्प्ले है जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz तक है। डिस्प्ले के बारे में कहा गया है कि ये 6,000nits तक HDR पीक ब्राइटनेस ऑफर करेगा। ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर चलता है, जिसे Adreno 840 GPU के साथ पेयर किया गया है। इसमें 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज है।

पीछे की तरफ, Honor Magic 8 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का 1/1.4-इंच इमेज सेंसर है जो 3.7x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल जूम के साथ आता है। कैमरा सेटअप में 50-मेगापिक्सल का CIPA 5.5 1/1.3-इंच सेंसर और 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा भी शामिल है। फ्रंट में, इसमें 50-मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर और एक 3D डेप्थ सेंसर है।