7,500mAh की बड़ी बैटरी वाला ये फोन हुआ पेश, 108MP कैमरे के साथ है OLED स्क्रीन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Magic 8 Lite को UK में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, ये स्मार्टफोन अपनी बड़ी 7,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी, मजबूत बॉडी और हाई वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। ये उन यूजर्स को भी टारगेट करता है जो अपनी हाई-ब्राइटनेस OLED स्क्रीन और 108-मेगापिक्सल के मेन कैमरे की वजह से डिस्प्ले क्वालिटी और कैमरा परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देते हैं। Honor Magic 8 Lite, Magic 8 Pro के साथ लॉन्च होने वाला है, जो ब्रांड के लिए 2026 की शुरुआत में एक बड़ा रिलीज होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Honor Magic 8 Lite की अवेलेबिलिटी और कलर ऑप्शन कंपनी ने अभी तक Honor Magic 8 Lite की प्राइसिंग डिटेल्स नहीं बताई हैं। कंपनी के मुताबिक, ये 2026 की शुरुआत में सेल के लिए आएगा और UK में Honor Magic 8 Pro के साथ लॉन्च होगा। Honor ने कन्फर्म किया है कि ये फोन EE, Virgin Media O2, VodafoneThree, Tesco Mobile, Currys, Argos, Very, Amazon, AO और John Lewis जैसे बड़े रिटेल पार्टनर्स और कैरियर्स के जरिए उपलब्ध होगा। Honor Magic 8 Lite फॉरेस्ट ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और रेडिश ब्राउन कलर ऑप्शन में मिलेगा।

Honor Magic 8 Lite के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स नए Honor Magic 8 Lite में 6.79-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और HDR ब्राइटनेस 6,000 nits है। कंपनी के मुताबिक, डिवाइस में अल्ट्रा-नैरो 1.3mm बेजेल्स हैं और ये 94.6 परसेंट स्क्रीन-टू-बॉडी रेश्यो ऑफर करता है। आई कंफर्ट फीचर्स में 3840Hz PWM रिस्क-फ्री डिमिंग, सर्कैडियन नाइट डिस्प्ले, AI डीफोकस डिस्प्ले, डायनामिक डिमिंग और हार्डवेयर-लेवल लो ब्लू लाइट प्रोटेक्शन शामिल हैं। डिस्प्ले बेहतर इस्तेमाल के लिए AI हैवी रेन टच और AI ग्लव टच को भी सपोर्ट करता है।

Honor ने Magic 8 Lite में Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट के साथ 8GB फिजिकल RAM और 512GB तक का ऑनबोर्ड स्टोरेज दिया है। हैंडसेट 8GB तक एक्स्ट्रा वर्चुअल RAM को भी सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए, Honor Magic 8 Lite में 108-मेगापिक्सल का मेन सेंसर है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। फोन में 4K HD मूविंग फोटो कोलाज फीचर भी है और ये Honor Connection के जरिए iOS डिवाइस के बीच फोटो ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। AI-पावर्ड फोटोग्राफ़ी टूल्स में AI इरेजर, AI कटआउट और AI आउटपेंटिंग शामिल हैं।

Honor Magic 8 Lite में एक बड़ी 7,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये एक बार चार्ज करने पर तीन दिन तक चलती है। Honor का कहना है कि छह साल इस्तेमाल करने के बाद भी बैटरी अपनी 80 प्रतिशत से ज्यादा कैपेसिटी बनाए रखेगी। फोन में एक अल्ट्रा पावर-सेविंग मोड भी है जो 2 प्रतिशत बैटरी पर 60 मिनट तक कॉलिंग करने देता है। चार्जिंग ऑप्शन में 66W वायर्ड Honor SuperCharge और 7.5W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग शामिल हैं।