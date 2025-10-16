Honor के दो नए फोन हुए लॉन्च, 7200mAh तक बैटरी और पावरफुल प्रोसेसर से हैं लैस; जानें कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro को बुधवार को चीन में लॉन्च किया गया। Magic सीरीज के इन नए मॉडलों को चार कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है। इनमें Qualcomm का फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है, जो 16GB तक RAM और 1TB तक इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। ये स्मार्टफोन्स MagicOS 10 पर चलते हैं, जो Android 16 पर बेस्ड है और इनमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। Honor Magic 8 Pro में 7,200mAh की बैटरी है, जबकि Magic 8 मॉडल में 7,000mAh की बैटरी दी गई है।

Honor Magic 8 और Honor Magic 8 Pro की कीमत Honor Magic 8 की शुरुआती कीमत CNY 4,499 (लगभग 55,000 रुपये) रखी गई है, जो 12GB + 256GB मॉडल के लिए है। इसके 12GB + 512GB, 16GB + 512GB, और 16GB + 1TB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 4,799 (लगभग 59,100 रुपये), CNY 4,999 (लगभग 61,600 रुपये) और CNY 5,499 (लगभग 67,800 रुपये) है। ये वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, सनराइज गोल्ड और एज़्योर ग्लेज़ कलर्स में आता है।

Honor Magic 8 Pro की बात करें तो इसकी कीमत 12GB + 256GB वेरिएंट के लिए CNY 5,699 (लगभग 70,200 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, इसके 12GB + 512GB, 16GB + 512GB और 16GB + 1TB वेरिएंट्स की कीमत क्रमशः CNY 5,999 (लगभग 73,900 रुपये), CNY 6,199 (लगभग 76,400 रुपये) और CNY 6,699 (लगभग 83,000 रुपये) है। ये वेलवेट ब्लैक, स्नो व्हाइट, एज़्योर ग्लेज़ और सनराइज़ गोल्ड सैंड कलर्स में लॉन्च हुआ है।

Honor Magic 8 Pro स्पेसिफिकेशन और फीचर्स Honor Magic 8 Pro में Android 16 बेस्ड MagicOS 10 दिया गया है और इसमें 6.71-इंच 1.5K (1,256×2,808) LTPO OLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 6,000nits HDR पीक ब्राइटनेस तक सपोर्ट करता है। ये Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर पर चलता है, जो 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज के साथ आता है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Magic 8 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50MP का 1/1.3-इंच प्राइमरी सेंसर, 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 200MP का 1/1.4-इंच टेलीफोटो कैमरा (f/2.6 अपर्चर, 3.7x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल जूम) शामिल है। इसमें AIMAGE Honor Nox Engine दी गई है और कंपनी का दावा है कि ये CIPA 5.5 इमेज स्टेबिलाइजेशन ऑफर करती है।

फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा और एक 3D डेप्थ सेंसर मौजूद है। Honor का कहना है कि ये फोन IP68, IP69 और IP69K रेटिंग्स के साथ आता है, जिससे ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है।

कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS/AGPS, Galileo, GLONASS, Beidou, NFC, OTG और USB Type-C पोर्ट मिलते हैं। इसमें एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, कम्पास, IR रिमोट, जाइरोस्कोप, ग्रैविटी सेंसर, कलर टेम्परेचर सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे कई सेंसर दिए गए हैं। इसमें अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी शामिल है।

Honor Magic 8 Pro में 7,200mAh बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड और 80W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसकी साइज 161.15×75×8.32mm और वजन 219 ग्राम है। Honor Magic 8 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Honor Magic 8 में वही SIM स्लॉट, सॉफ्टवेयर, सेल्फी कैमरा, IP रेटिंग्स और प्रोसेसर दिए गए हैं, जो Magic 8 Pro में मिलते हैं। इसमें 6.58-इंच फुल-HD+ (1,256×2,760 पिक्सल) डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 6,000nits HDR पीक ब्राइटनेस तक सपोर्ट करता है।