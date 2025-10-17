46 घंटे तक की बैटरी के साथ लॉन्च हुए ये नए ईयरबड्स, AI-बेस्ड तीन माइक्रोफोन सिस्टम भी है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Honor Earbuds 4 को बुधवार को चीन में Honor Magic 8 सीरीज स्मार्टफोन्स और Honor MagicPad 3 सीरीज टैबलेट्स के साथ लॉन्च किया गया। ये ट्रूली वायरलेस स्टीरियो (TWS) ईयरबड्स इन-ईयर डिजाइन में पेश किए गए हैं और 50dB तक एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन(ANC) सपोर्ट करते हैं। ईयरफोन्स में डबल टाइटेनियम-प्लेटेड कॉइल दी गई है। कंपनी का दावा है कि चार्जिंग केस के साथ ईयरबड्स टोटल 46 घंटे की बैटरी लाइफ देते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Honor Earbuds 4 की कीमत और उपलब्धता Honor Earbuds 4 की कीमत CNY 399 (करीब 5,000 रुपये) रखी गई है। पहले सेल पीरियड यानी 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच ये CNY 349 (करीब 4,300 रुपये) में उपलब्ध होंगे। ईयरबड्स पर्लेसेंट व्हाइट और स्टार्री स्काई ब्लैक (चीनी से अनुवादित) कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं। इन्हें देश में Honor के ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर समेत ऑफिशियल रिटेलर्स से खरीदा जा सकता है। Honor Earbuds 4 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Honor Earbuds 4 में ट्रेडिशनल इन-ईयर डिजाइन दिया गया है, जिसमें डुअल-टोन फिनिश और टच कंट्रोल्स हैं। यूजर्स ईयरबड्स के स्टेम पर फिंगर स्लाइड करके वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें 11mm और 6mm डुअल मैग्नेटिक सर्किट टाइटेनियम-प्लेटेड डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं।

Honor के Earbuds 4 में 50dB तक ANC सपोर्ट के साथ डुअल ट्रांसपेरेंसी मोड है। ये इन-ईयर डिटेक्शन फीचर और AI-बेस्ड तीन माइक्रोफोन सिस्टम के साथ आते हैं, जो कॉल के दौरान 6m/s तक विंड नॉइज को कम करता है। ईयरबड्स 20Hz से 20,000Hz तक की फ्रीक्वेंसी रेंज सपोर्ट करते हैं। ये Bluetooth 5.3 और डुअल-डिवाइस कनेक्टिविटी के साथ आते हैं।

चार्जिंग केस के साथ Honor Earbuds 4 की बैटरी लाइफ 46 घंटे तक बताई गई है। केवल ईयरबड्स ANC बंद रहने पर 9 घंटे और ANC चालू रहने पर 5 घंटे तक चलते हैं। 10 मिनट की क्विक चार्जिंग से लगभग 3 घंटे तक का इस्तेमाल संभव है। हर ईयरबड में 45mAh की बैटरी और चार्जिंग केस में 500mAh की बैटरी दी गई है।