गृह मंत्री अमित शाह ने ‘मेड इन इंडिया’ Zoho Mail पर किया स्विच, आप ऐसे करें इस्तेमाल
गृहमंत्री अमित शाह ने भारत में बने Zoho Mail को अपनाया है। उन्होंने अपने नए ईमेल आईडी की घोषणा करते हुए सभी से इसी पर मेल भेजने का आग्रह किया है। Gmail और Outlook के इस भारतीय विकल्प को पीएम मोदी के 'स्वदेशी टेक' के प्रोत्साहन के बाद सरकारी अधिकारियों के बीच लोकप्रियता मिल रही है। Zoho Mail डेटा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए सुविधाएं प्रदान करता है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर अपना नया ईमेल ID साझा करते हुए ये घोषणा की है कि अब वह भारत में बने Zoho Mail प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। ये बड़ा ऐलान बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को X पर किए गए एक पोस्ट में किया गया, जिसमें उन्होंने भविष्य के सभी मेल इसी नए Zoho ईमेल आईडी पर भेजने की अपील भी की।
अमित शाह, पीएम मोदी सरकार के नवीनतम मंत्री हैं जिन्होंने ‘मेड इन इंडिया’ Zoho बेस्ड प्लेटफॉर्म को अपनाया है। Zoho Mail, जो कि Gmail और Microsoft Outlook का भारतीय प्रतिद्वंदी माना जाता है, अब भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह के इस कदम के बाद दूसरे सरकारी विभाग भी इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं।
Zoho के चैट ऐप Arattai को भी काफी लोकप्रियता मिल रही है, खासकर तब से जब प्रधानमंत्री मोदी ने ‘स्वदेशी टेक’ को लेकर जोर दिया है और भारतीय ऐप्स को बढ़ावा देने की बात की है।
Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू हाल ही में अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म्स जैसे Arattai और दूसरी Zoho सर्विसेज को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Arattai चैट्स में फिलहाल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वीडियो और वॉयस कॉल्स में ये फीचर मौजूद है, जो Android और iOS दोनों डिवाइसेज पर उपलब्ध है।
जानिए Zoho Mail के बारे में
Zoho Mail, Zoho कंपनी का ईमेल क्लाइंट है जो मार्केट में Google के Gmail और Microsoft Outlook का सीधा मुकाबला करता है। ये एक ऐड-फ्री ईमेल प्लेटफॉर्म है, जो पर्सनल यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए खास एंटरप्राइज फीचर्स के साथ आता है।
Zoho Mail डेटा सिक्योरिटी पर खास ध्यान देता है। इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का सपोर्ट दिया गया है और कंपनी का दावा है कि यूजर डेटा किसी भी विज्ञापनदाता को नहीं बेचा जाता।
सारे मेल एक ही जगह: आपको एक यूनिफाइड मेलिंग एक्सपीरियंस मिलता है जहां आपके सभी पर्सनल (निजी), बिजनेस और प्रमोशनल मेल अलग-अलग टैब्स में बांट दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे Gmail अपने यूजर्स को देता है।
बिजनेस के लिए एडवांस्ड फीचर्स: आपको मेल में ही कैलेंडर, नोट्स और कॉन्टैक्ट्स जैसे टूल्स मिलते हैं, जैसा कि Outlook भी देता है।
दूसरों के साथ कोलाबोरैशन: आप Zoho प्लेटफॉर्म में बने कोलाबोरैशन टूल्स का इस्तेमाल करके अलग-अलग लोगों की फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं और फोल्डर शेयर भी कर सकते हैं।
एडमिन कंट्रोल: बिजनेस के लिए ये सुविधा है कि एडमिन आसानी से सभी कर्मचारियों के अकाउंट और दूसरे यूजर्स के लिए सिस्टम कॉन्फिगरेशन को कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं।
पर्सनल यूज के लिए ऐसे करें इस्तेमाल:
- साइन अप: Zoho Mail पर जाएं और एक फ्री या पेड अकाउंट के लिए साइन अप करें।
- लॉग इन: mail.zoho.com पर जाकर अपने अकाउंट को एक्सेस करें।
- ईमेल लिखें: मेल लिखने की विंडो ओपन करने के लिए बाईं ओर के पैनल में New Mail बटन पर क्लिक करें।
- ईमेल भेजें: रिसीवर का एड्रेस, सब्जेक्ट और ईमेल का कंटेंट डालें, फिर Send पर क्लिक करें।
