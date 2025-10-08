गृह मंत्री अमित शाह ने ‘मेड इन इंडिया’ Zoho Mail पर किया स्विच, आप ऐसे करें इस्तेमाल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने आधिकारिक तौर पर अपना नया ईमेल ID साझा करते हुए ये घोषणा की है कि अब वह भारत में बने Zoho Mail प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। ये बड़ा ऐलान बुधवार, 8 अक्टूबर 2025 को X पर किए गए एक पोस्ट में किया गया, जिसमें उन्होंने भविष्य के सभी मेल इसी नए Zoho ईमेल आईडी पर भेजने की अपील भी की।

अमित शाह, पीएम मोदी सरकार के नवीनतम मंत्री हैं जिन्होंने ‘मेड इन इंडिया’ Zoho बेस्ड प्लेटफॉर्म को अपनाया है। Zoho Mail, जो कि Gmail और Microsoft Outlook का भारतीय प्रतिद्वंदी माना जाता है, अब भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अमित शाह के इस कदम के बाद दूसरे सरकारी विभाग भी इसी दिशा में कदम उठा सकते हैं।

Zoho के चैट ऐप Arattai को भी काफी लोकप्रियता मिल रही है, खासकर तब से जब प्रधानमंत्री मोदी ने ‘स्वदेशी टेक’ को लेकर जोर दिया है और भारतीय ऐप्स को बढ़ावा देने की बात की है। Zoho के फाउंडर श्रीधर वेम्बू हाल ही में अपनी कंपनी के प्लेटफॉर्म्स जैसे Arattai और दूसरी Zoho सर्विसेज को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Arattai चैट्स में फिलहाल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन वीडियो और वॉयस कॉल्स में ये फीचर मौजूद है, जो Android और iOS दोनों डिवाइसेज पर उपलब्ध है।

जानिए Zoho Mail के बारे में Zoho Mail, Zoho कंपनी का ईमेल क्लाइंट है जो मार्केट में Google के Gmail और Microsoft Outlook का सीधा मुकाबला करता है। ये एक ऐड-फ्री ईमेल प्लेटफॉर्म है, जो पर्सनल यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए खास एंटरप्राइज फीचर्स के साथ आता है।