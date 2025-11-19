HMD ने पेश किया अल्ट्रा-रग्ड स्मार्ट फीचर फोन, फ्रंटलाइन वर्कर्स और डिफेंस फोर्सेस के लिए है खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD ने Terra M की घोषणा की है, जो एक नया अल्ट्रा-रग्ड स्मार्ट फीचर फोन है और फ्रंटलाइन वर्कर्स, सरकारी एजेंसियों, डिफेंस फोर्सेस और एंटरप्राइज टीमों के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस कंपनी के HMD सिक्योर डिवीजन का हिस्सा है, जो सुरक्षित और मजबूत मोबिलिटी सॉल्यूशन्स पर फोकस करता है। ये European-बिल्ट HMD Ivalo XE के लॉन्च के बाद आता है और HMD Secure के सिक्योर और लंबे समय तक चलने वाली डिवाइसेज की रेंज का नया एडिशन है। कीमत के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन्स HMD Secure सेल्स टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।

HMD Terra M की उपलब्धता कंपनी ने प्रेस रिलीज में कंफर्म किया कि Terra M को हार्श एनवायरमेंट्स में इस्तेमाल के लिए बनाया गया है और इसे 2026 की पहली तिमाही में HMD Secure और चुनिंदा पार्टनर्स के जरिए उपलब्ध कराया जाएगा। कीमत और लोकेशन-वाइज अवेलेबिलिटी सहित दूसरी जानकारी बाद में शेयर की जाएगी और ये रीजन के हिसाब से अलग हो सकती है।

HMD Terra M के फीचर्स HMD Terra M में मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी दी गई है, जिसमें MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP68+IP69K रेटिंग्स शामिल हैं, जो इसे 1.8 मीटर तक की गिरावट सहने में सक्षम बनाती हैं। इसमें 2.8-इंच का ग्लव-फ्रेंडली टचस्क्रीन, प्रोग्रामेबल पुश-टू-टॉक और इमरजेंसी कीज और तेज आवाज वाले वर्कसाइट्स के लिए हाई-आउटपुट लाउडस्पीकर दिया गया है। डिवाइस 4G, VoLTE, VoWi-Fi, हॉटस्पॉट मोड, NFC, डुअल SIM और eSIM कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है।

ये फोन Qualcomm के Dragonwing QCM2290 चिपसेट पर चलता है और एक कस्टम एंटरप्राइज-रेडी ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट (MDM) सपोर्ट के साथ आता है, जिससे बड़े स्तर पर सुरक्षित डिप्लॉयमेंट संभव हो पाता है। इसमें ग्राहको की जरूरत के मुताबिक Zello, Threema, OsmAnd, Lyfo और SOTI MobiControl जैसे प्री-लोडेड ऐप्स मिलते हैं। HMD ने पांच साल तक क्वार्टरली सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है। इसमें 2,510mAh बैटरी है, जो दावे के मुताबिक 10 दिन का स्टैंडबाय टाइम देगा।