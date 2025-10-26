HMD का नया मॉड्यूलर स्मार्टफोन जल्द हो सकता है लॉन्च, मिल सकती हैं ये खूबियां
HMD जल्द ही अपना नया मॉड्यूलर स्मार्टफोन HMD Fusion 2 लॉन्च कर सकता है। ये फोन हाल ही में लॉन्च हुए HMD Fusion का अपग्रेडेड वर्ज़न होगा। इसमें नया Smart Outfits Gen 2 सिस्टम और Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है। लीक रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में 108MP कैमरा, 120Hz OLED डिस्प्ले और कई अटैचेबल Smart Outfits मिलने वाले हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD कथित तौर पर अपने नेक्स्ट जनरेशन के मॉड्यूलर स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जिसका नाम HMD Fusion 2 बताया जा रहा है। अपकमिंग ये स्मार्टफोन हाल ही में भारत में लॉन्च हुए HMD Fusion का सक्सेसर होगा। अब HMD Fusion 2 से जुड़ी कई अहम डिटेल्स ऑनलाइन सामने आई हैं, जिनसे इसके कुछ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस स्मार्टफोन में नए स्मार्ट आउटफिट्स दिए जाएंगे, जिन्हें पहली बार HMD Fusion में पेश किया गया था। इसके अलावा, फोन में नया Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर भी दिया जा सकता है।
HMD Fusion 2 के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
X प्लेटफॉर्म पर HMD Meme नाम के यूज़र द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, HMD Fusion 2 में Smart Outfits Gen 2 और नया Pogo Pin 2.0 दिया जाएगा। ये ऐसे कस्टमाइजेबल आउटफिट्स हैं, जिन्हें फोन से छह स्मार्ट पिन्स के जरिए जोड़ा जा सकता है।
एक अलग पोस्ट में टिप्स्टर ने बताया कि कंपनी नए Smart Outfits लॉन्च करने की तैयारी में है, जिनमें शामिल होंगे- किकस्टैंड के साथ कैज़ुअल आउटफिट, वायरलेस चार्जिंग आउटफिट, रग्ड आउटफिट, गेमिंग आउटफिट, कैमरा ग्रिप आउटफिट, फ्लैशी आउटफिट, स्पीकर आउटफिट, क्यूआर और बारकोड आउटफिट और स्मार्ट प्रोजेक्टर आउटफिट।
टिप्स्टर ने ये भी बताया कि ये नए Smart Outfits पहले जनरेशन के साथ कम्पैटिबल नहीं होंगे। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो HMD Fusion 2 में 6.58-इंच OLED डिस्प्ले और Full HD+ रेजोल्यूशन दिया जा सकता है। इसके साथ 120Hz रिफ्रेश रेट भी मिलने की संभावना है।
फोन को Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 प्रोसेसर से पावर मिलने की बात सामने आई है। कैमरा सेटअप में 108MP प्राइमरी सेंसर (OIS सपोर्ट के साथ) और 8MP अल्ट्रावाइड लेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा फोन में IP65 रेटिंग, Bluetooth 5.3, डुअल स्पीकर्स, और 3.5mm ऑडियो जैक मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी तक कंपनी ने इस मॉड्यूलर स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।