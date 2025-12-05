HMD के दो नए फोन भारत में लॉन्च, कीमत 1,000 रुपये से कम; FM रेडियो मिलेगा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। HMD 101 और HMD 100 शुक्रवार को भारत में लॉन्च हुए। ये स्मार्टफोन ब्रांड के फीचर फोन लाइनअप में नए मॉडल हैं। HMD 101 में 1,000mAh की बैटरी है जो 2.75W वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें Unisoc 6533G प्रोसेसर है और ये S30+ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। हैंडसेट के बारे में दावा किया गया है कि ये सात घंटे तक का टॉकटाइम भी ऑफर करता है। दोनों फोन आज से ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल चैनल पर तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत में HMD 101 और HMD 100 की कीमत और उपलब्धता प्रेस रिलीज के मुताबिक, भारत में HMD 101 और HMD 100 की शुरुआती कीमत सिंगल RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन के लिए 949 रुपये है। लेकिन, HMD इंडिया स्टोर पर HMD 101 1,049 रुपये में लिस्टेड है, जिसकी MRP 4MB RAM + 4MB स्टोरेज ऑप्शन के लिए 1,199 रुपये है। वहीं, HMD 100 की MRP 8MB RAM + 4MB स्टोरेज वेरिएंट के लिए 1,099 रुपये है। हालांकि, ये स्टोर पर 949 रुपये में ही लिस्टेड है।

दोनों HMD हैंडसेट आज से भारत में HMD इंडिया ऑनलाइन स्टोर, बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लीडिंग ऑफलाइन रिटेल स्टोर से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। HMD 101 ब्लू, ग्रे और टील कलर में आता है, जबकि HMD 100 ग्रे, टील और रेड शेड में आता है।

HMD 101 और HMD 100 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स HMD 101 और HMD 100 कंपनी के अपने S30+ OS पर चलते हैं। दोनों फीचर फोन में 1.77-इंच डिस्प्ले है जिसका रेजोल्यूशन 160x128 पिक्सल है और इसका आस्पेक्ट रेशियो 4:5 है। नए HMD हैंडसेट में वही Unisoc 6533G चिपसेट है, जिसके साथ 4MB तक का इंटरनल स्टोरेज है। हालांकि, केवल HMD 101 ही माइक्रोSD कार्ड के जरिए 32GB तक स्टोरेज को एक्सपांड कर सकता है। HMD 101 में 4MB RAM है, जबकि HMD 100 में 8MB RAM है।

HMD के नए फोन रिमूवेबल बैटरी के साथ भी आते हैं। HMD 101 में 1,000mAh की सेल है जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये सात घंटे तक का टॉक टाइम देती है, जबकि HMD 100 में 800mAh की बैटरी है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये छह घंटे तक का टॉक टाइम देती है। दोनों हैंडसेट में 2.75W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट है। कनेक्टिविटी के लिए, HMD 101 और HMD 100 में 3.5mm का हेडफोन जैक, एक माइक्रो USB पोर्ट और बिल्ट-इन FM रेडियो है।