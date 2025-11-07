Vice City के लिए और करना होगा इंतजार, GTA 6 अब नवंबर 2026 में होगा रिलीज

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर वीडियो गेम Grand Theft Auto (GTA) के 6वें संस्करण के लिए फैन्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा। Rockstar Games ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया है कि GTA 6 की लॉन्च डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यह गेम अब 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा।

Rockstar Games ने इससे पहले बताया था कि वह GTA 6 को 2026 में लॉन्च करेगा। लेकिन, अब खिलाड़ियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। Rockstar ने देरी की वजह बताते हुए कहा कि गेम को उसी क्वॉलिटी और पॉलिश के साथ तैयार करने के लिए उन्हें थोड़ा और अतिरिक्त समय की जरूरत है, जिसकी उम्मीद हमारे प्लेयर करते हैं।

कंपनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें खेद है कि रिलीज डेट को थोड़ा और आगे बढ़ाना पढ़ रहा है। इन अतिरिक्त महीनों में हम गेम को उस लेवल तक पहुंचाने पर काम करेंगे, जैसा हमसे उम्मीद की जाती है।

We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025 Rockstar ने आगे कहा कि भले ही इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है लेकिन हम बेहद उत्साहित हैं। आप सभी जल्द ही Leonida और एडवांस Vice City को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। 2025 के अंत में होना था रिलीज GTA 6 के लॉन्च को लेकर रॉकस्टार गेम्स ने सबसे पहले 2025 के अंत की तारीख तय की थी। बाद में इसे आगे बढ़ा कर मई 2026 कर दिया था। अब कंपनी एक बार फिर से लॉन्च डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब कंपनी ने नवंबर 2026 की डेट दी है। उस वक्त भी Rockstar का कहना था कि वह गेम को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च डेट आगे बढ़ा रहे हैं।