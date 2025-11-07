Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vice City के लिए और करना होगा इंतजार, GTA 6 अब नवंबर 2026 में होगा रिलीज

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 09:35 AM (IST)

    लोकप्रिय वीडियो गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो (GTA) के छठे संस्करण के प्लेयर्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा। रॉकस्टार गेम्स ने GTA 6 की लॉन्च डेट को एक बार फिर छह महीने आगे बढ़ा दिया है। अब यह गेम 19 नवंबर, 2026 को जारी किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि गेम को उसी गुणवत्ता और पॉलिश के साथ तैयार करने के लिए उन्हें थोड़ा और समय चाहिए।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर वीडियो गेम Grand Theft Auto (GTA) के 6वें संस्करण के लिए फैन्स को थोड़ा और इंतजार करना होगा। Rockstar Games ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया है कि GTA 6 की लॉन्च डेट को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। यह गेम अब 19 नवंबर 2026 को रिलीज होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rockstar Games ने इससे पहले बताया था कि वह GTA 6 को 2026 में लॉन्च करेगा। लेकिन, अब खिलाड़ियों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। Rockstar ने देरी की वजह बताते हुए कहा कि गेम को उसी क्वॉलिटी और पॉलिश के साथ तैयार करने के लिए उन्हें थोड़ा और अतिरिक्त समय की जरूरत है, जिसकी उम्मीद हमारे प्लेयर करते हैं।

    कंपनी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि हमें खेद है कि रिलीज डेट को थोड़ा और आगे बढ़ाना पढ़ रहा है। इन अतिरिक्त महीनों में हम गेम को उस लेवल तक पहुंचाने पर काम करेंगे, जैसा हमसे उम्मीद की जाती है।

    Rockstar ने आगे कहा कि भले ही इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है लेकिन हम बेहद उत्साहित हैं। आप सभी जल्द ही Leonida और एडवांस Vice City को एक्सपीरियंस कर पाएंगे।

    2025 के अंत में होना था रिलीज

    GTA 6 के लॉन्च को लेकर रॉकस्टार गेम्स ने सबसे पहले 2025 के अंत की तारीख तय की थी। बाद में इसे आगे बढ़ा कर मई 2026 कर दिया था। अब कंपनी एक बार फिर से लॉन्च डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब कंपनी ने नवंबर 2026 की डेट दी है। उस वक्त भी Rockstar का कहना था कि वह गेम को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च डेट आगे बढ़ा रहे हैं।

    GTA 6 क्या है?

    GTA 6 पॉपुलर वीडियो गेम टाइटल है। इस गेम का पब्लिशर Rockstar Games है। यह गेम ओपन-वर्ल्ड एक्शन-एडवेंचर गेम है, जो Vice City के काल्पनिक शहर में सेट किया गया है। नए गेम के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें दो प्रमुख किरदार (dual protagonists) नजर आएंगे। यह Rockstar की पॉपुलर Grand Theft Auto सीरीज का छठा संस्करण है।

    यह भी पढ़ें- OnePlus मिड रेंज में लॉन्च करेगा दो दमदार गेमिंग फोन, Snapdragon 8 सीरीज चिपसेट के साथ करेंगे एंट्री