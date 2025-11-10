Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Grok Imagine AI को मिला नया फीचर, अब इमेज से बनाए रियलिस्टिक और मजेदार वीडियो

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:30 PM (IST)

    एलन मस्क की कंपनी xAI ने Grok Imagine AI टूल में नया फीचर जोड़ा है। अब यूजर स्थिर तस्वीरों को एनिमेशन की मदद से वीडियो में बदल सकते हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। यूजर्स इमेज पर लॉन्ग प्रेस करके वीडियो बना सकते हैं। यह फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है, प्रीमियम यूजर्स को अतिरिक्त फायदे मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Elon Musk की एआई कंपनी xAI ने इमेज और वीडियो जेनरेशन के लिए Grok Imagine AI टूल में नया फीचर शामिल किया है। यह टूल एआई जेनरेटेड फोटो और वीडियो के लिए यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। अब एलन मस्क ने इस टूल को और भी एडवांस बना दिया है। यूजर्स अपनी स्टिल इमेज को एनिमेशन और मोशन की मदद से शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। इस फीचर को टीज करते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। यहां हम आपको Grok Imagine AI टूल के इस फीचर के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Grok Imagine AI स्टिल इमेज से बनाएं वीडियो

    Elon Musk ने X पर इस नए फीचर को लेकर दो पोस्ट शेयर किए हैं। इन पोस्ट में स्टिल इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है। पोस्ट में लिखा है कि यूजर्स इमेज पर लॉन्ग प्रेस कर उसे वीडियो में बदल सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स कस्टमाइजेशन के लिए प्रॉम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो काफी रियलिस्टिक और मजेदार जेनरेट होती हैं, जिन्हें यूजर्स सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।

    Grok Imagine के नए एआई वीडियो जेनरेशन फीचर को लेकर मस्क काफी उत्साहित हैं। यह फीचर किसी भी फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। एक्स यूजर्स मोबाइल ऐप से सीधे इस नए फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी फोटो का वीडियो तैयार कर सकते हैं। इमेज से वीडियो कन्वर्ट करने का ऑप्शन Adobe Firefly, OpenAI Sora, Google Veo, और दूसरे एआई प्लेटफॉर्म पर पहले से उपलब्ध है।

    Grok Imagine AI टूल में आया यह नया फीचर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध है। फ्री प्लान यूज कर रहे यूजर्स एक दिन में लिमिटेड संख्या में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। xAI के प्रीमियम और प्रीमियम प्लस सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को इस टूल के साथ एडवांस ऑप्शन भी मिलते हैं।

    यह भी पढ़ें- Reliance Jio ने अब सभी यूजर्स के लिए फ्री किया Gemini AI Pro, कैसे उठाए ऑफर का लाभ?