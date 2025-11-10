Grok Imagine AI को मिला नया फीचर, अब इमेज से बनाए रियलिस्टिक और मजेदार वीडियो

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Elon Musk की एआई कंपनी xAI ने इमेज और वीडियो जेनरेशन के लिए Grok Imagine AI टूल में नया फीचर शामिल किया है। यह टूल एआई जेनरेटेड फोटो और वीडियो के लिए यूजर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। अब एलन मस्क ने इस टूल को और भी एडवांस बना दिया है। यूजर्स अपनी स्टिल इमेज को एनिमेशन और मोशन की मदद से शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। इस फीचर को टीज करते हुए एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। यहां हम आपको Grok Imagine AI टूल के इस फीचर के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।

Grok Imagine AI स्टिल इमेज से बनाएं वीडियो Elon Musk ने X पर इस नए फीचर को लेकर दो पोस्ट शेयर किए हैं। इन पोस्ट में स्टिल इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करने का तरीका बताया गया है। पोस्ट में लिखा है कि यूजर्स इमेज पर लॉन्ग प्रेस कर उसे वीडियो में बदल सकते हैं। इसके साथ ही यूजर्स कस्टमाइजेशन के लिए प्रॉम्प्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वीडियो काफी रियलिस्टिक और मजेदार जेनरेट होती हैं, जिन्हें यूजर्स सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं।