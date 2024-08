Scam Alert ! WhatsApp पर सर्कुलेट हो रहा कोल्ड ड्रिंक से बचने का फेक मैसेज, सरकार ने यूजर्स को दी वॉर्निंग

पीआईबी ने पोस्ट में लिखा है कि क्या आपको भी #वॉट्सऐप फॉरवर्ड मिला है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार ने नागरिकों को कोल्ड ड्रिंक्स से बचने की सलाह दी है क्योंकि वे इबोला वायरस से दूषित हैं #PIBFactCheck सावधान रहें! यह संदेश #फर्जी है @MoHFW_INDIA ने ऐसी कोई सलाह जारी नहीं की है!

Did you also receive a #WhatsApp forward claiming that the Government of India has advised citizens to avoid cold drinks as they are contaminated with the Ebola virus ⁉️#PIBFactCheck



❌Beware! This message is #fake



✅@MoHFW_INDIA has issued no such advisory! pic.twitter.com/EN0Esyq5cP