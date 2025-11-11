GoPro के दो नए एक्शन कैमरा और AI गिंबल भारत में लॉन्च, जानें कीमत-फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। GoPro ने मंगलवार को भारत में अपने नए GoPro Max 2 और GoPro Lit Hero एक्शन कैमरों के साथ नया Fluid Pro AI Gimbal लॉन्च किया। नया Max 2 अब देश में Amazon, Flipkart, Croma और Reliance Digital पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। हालांकि, GoPro Lit Hero और Fluid Pro AI Gimbal की बिक्री बाद में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर शुरू होगी। ये लॉन्च लगभग सात हफ्ते बाद हुआ है, जब कंपनी ने 24 सितंबर को इन्हें चुनिंदा मार्केट्स में पेश किया था।

GoPro Max 2, Lit Hero और Fluid Pro AI Gimbal की भारत में कीमत और उपलब्धता GoPro Max 2 की भारत में कीमत 57,000 रुपये रखी गई है। हालांकि, इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत 64GB SD कार्ड बंडल 54,999 रुपये में मिल रहा है। वहीं, GoPro Lit Hero कैमरा और Fluid Pro AI Gimbal की कीमत क्रमशः 28,500 रुपये और 23,000 रुपये रखी गई है।

नया 360-डिग्री एक्शन कैमरा GoPro Max 2 फिलहाल देश में बिक्री के लिए उपलब्ध है, जबकि Lit Hero कैमरा दिसंबर के पहले हफ्ते से और Fluid Pro AI Gimbal जनवरी 2026 की शुरुआत से ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। ये तीनों GoPro प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart, Croma, Reliance Digital और दूसरे ऑथोराइज्ड रिटेल आउटलेट्स पर बेचे जाएंगे।

GoPro Max 2 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स GoPro Max 2 8K रेजोल्यूशन में 360-डिग्री वीडियो रिकॉर्ड करने में कैपेबल है। ये GP Log एन्कोडिंग सपोर्ट करता है और कंपनी के मुताबिक 1 बिलियन से ज्यादा कलर्स कैप्चर कर सकता है। ये नया एक्शन कैमरा रिप्लेस करने लायक लेंस के साथ आता है, जो वाटर-रिपेलिंग ऑप्टिकल ग्लास से बने हैं। इसके अलावा, Max 2 29-मेगापिक्सल 360-डिग्री स्टिल फोटोग्राफी को भी सपोर्ट करता है, जिसे बाद में GoPro Quik ऐप में एडिट किया जा सकता है।

GoPro का ये नया 360-डिग्री कैमरा सिक्स-माइक्रोफोन सेटअप के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि ये 'ट्रू-टू-लाइफ' 360-डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस देता है। इसमें वायरलेस ब्लूटूथ, इन-बिल्ट GPS कनेक्टिविटी, 'c ' और 360 स्टूडियो ऑडियो सपोर्ट भी मौजूद है।

GoPro Max 2 में 1,960mAh की कोल्ड-वेदर एन्ड्यूरो बैटरी दी गई है, जो ठंडे मौसम में भी लंबे समय तक चलने के लिए बनाई गई है। ये कैमरा AI-पावर्ड सॉफ्टवेयर के साथ आता है, जो 360-डिग्री वीडियो एडिटिंग में मदद करता है। इसमें AI ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग और मोशनफ्रेम एडिटिंग जैसे एडवांस फीचर्स का सपोर्ट भी है।

GoPro Lit Hero एक्शन कैमरा और Fluid Pro AI Gimbal के फीचर्स GoPro Lit Hero एक्शन कैमरा लगभग 93 ग्राम वजन वाला हल्का डिवाइस है। ये 4K रेजोल्यूशन में 60fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, साथ ही 2x स्लो-मोशन और 4:3 एस्पेक्ट रेशियो शूटिंग मोड का ऑप्शन भी देता है। कंपनी के मुताबिक, ये कैमरा 5 मीटर तक वाटरप्रूफ है और इसमें बिल्ट-इन लाइट भी दी गई है।

स्टिल फोटोग्राफी के लिए GoPro Lit Hero 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में 12-मेगापिक्सल की तस्वीरें क्लिक करने की सुविधा देता है। इसमें भी Enduro बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज होने पर लगभग 100 मिनट तक 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकती है।