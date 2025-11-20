Google के नए वाले Pixel 10 पर 15 हजार का डिस्काउंट, चेक करें डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी इस वक्त किसी प्रीमियम Android फोन को खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो Google Pixel 10 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता हैं जो गूगल ने हाल ही में लॉन्च किया है। अभी ये डिवाइस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बैंक ऑफर्स के साथ 15 रुपये तक के डिस्काउंट पर मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस फोन में लेटेस्ट गूगल प्रोसेसर और अपग्रेडेड कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आप गूगल के क्लीन इंटरफेस वाले फोन पसंद करते हैं तो Pixel 10 पर मिल रही ये डील आपको मिस नहीं करनी चाहिए। Amazon इस डिवाइस पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर दे रहा है। चलिए पहले इस डील पर एक नजर डालते हैं...

Google Pixel 10 पर डिस्काउंट ऑफर गूगल के इस शानदार डिवाइस पर अमेजन जबरदस्त डील दे रहा है जहां से आप फोन के 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट को सिर्फ 67,900 रुपये में खरीद सकते हैं, जो इसकी ओरिजिनल कीमत 79,999 रुपये से काफी कम है। डिवाइस के साथ खास बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप Federal Bank क्रेडिट कार्ड के जरिए फोन पर 3,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी देखा जाए तो फोन पर कुल 15 हजार रुपये तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है।

Google Pixel 10 के स्पेसिफिकेशन्स स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो गूगल के इस डिवाइस में आपको 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्ट मिल रही है। फोन में पावरफुल गूगल का Tensor G5 चिपसेट मिलता है। डिवाइस में लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है।