    Jio ने दिया सबसे बड़ा AI अपग्रेड: अनलिमिटेड 5G यूजर्स को फ्री मिलेगा Gemini Pro प्लान

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 10:30 AM (IST)

    जियो ने अपने अनलिमिटेड 5G यूजर्स के लिए बड़ा AI अपग्रेड किया है। अब सभी यूजर्स को 18 महीने के लिए गूगल का Gemini Pro प्लान मुफ्त मिलेगा, जिससे लगभग ₹35,100 का फायदा होगा। यह सुविधा 19 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी Gemini प्लेटफॉर्म पर नए अपडेट की जानकारी दी है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पिछले कुछ वक्त में AI का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच देशभर में 5G विस्तार के साथ AI सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने के उद्देश्य से जियो ने अपने AI ऑफर में बड़ा बदलाव किया है। जी हां, कंपनी ने घोषणा कर दी है कि अब उसके सभी अनलिमिटेड 5G यूजर्स को पूरे 18 महीने तक गूगल के Gemini Pro का प्लान बिल्कुल फ्री में मिलेगा।

    यानी इस ऑफर के तहत आपको लगभग ₹35,100 का फायदा होने वाला है। यह सुविधा आज यानी 19 नवंबर 2025 से लागू हो गई है और यूजर्स इसे MyJio ऐप में उपलब्ध Claim Now बटन पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि ऑफर में क्या क्या मिल रहा है...

    ऑफर में क्या-क्या शामिल?

    इस ऑफर के तहत यूजर्स को Google Gemini 3, यानी कंपनी के लेटेस्ट और एडवांस AI मॉडल का फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे यूजर्स को टेक्स्ट जेनरेशन, इमेज हैंडलिंग, AI असिस्टेंस और मल्टीमॉडल क्वेरी जैसे कई फीचर्स का और भी फास्ट और एडवांस एक्सपीरियंस मिलेगा। बता दें कि पहले ये ऑफर केवल चुनिंदा ग्राहकों तक लिमिटेड था, लेकिन अब कंपनी ने इसे पूरे अनलिमिटेड 5G यूजर्स के लिए भी पेश कर दिया है, जिससे ये अब तक का सबसे बड़ा AI सब्सक्रिप्शन अपग्रेड माना जा रहा है।

    गूगल के CEO ने भी दी जानकारी

    इसी बीच गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने भी एक पोस्ट में बताया है कि पिछले सात दिनों में Gemini प्लेटफॉर्म पर कई बड़े अपडेट रोल आउट किए गए हैं। उनके अनुसार Android और iOS पर नया और सुधरा हुआ Gemini Live आ गया है। साथ ही Gemini 3.0 Pro, अब Gemini ऐप और AI Studio में लाइव है।

    इसके अलावा Search AI Mode, Gemini 3.0 Pro के साथ काम करेगा। इतना ही नहीं पिचाई ने पोस्ट के एन्ड में लिखा कि “More to come!”, जिससे ये क्लियर हो गया है कि गूगल आने वाले दिनों में AI कैपेबिलिटीज को और तेजी से बढ़ाने वाला है।

    यह भी पढ़ें- गूगल ने लांच किया अब तक का सबसे एडवांस जेमिनी 3.0 मॉडल, AI थिंकिंग जैसे कई एडवांस फीचर्स किए गए शामिल