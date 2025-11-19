गूगल ने लांच किया अब तक का सबसे एडवांस जेमिनी 3.0 मॉडल, AI थिंकिंग जैसे कई एडवांस फीचर्स किए गए शामिल

Language
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 02:00 AM (IST)

    गूगल ने अपना अब तक का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) माडल जेमिनी 3.0 लांच कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह एआइ विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह जटिल जानकारी को समझने में अत्याधुनिक तर्क क्षमता और अभूतपूर्व गहराई प्रदर्शित करता है।   

    गूगल ने लांच किया अब तक का सबसे एडवांस जेमिनी 3.0 मॉडल (पोटो- एक्स)

    एपी, सैन फ्रांसिस्को।गूगल ने अपना अब तक का सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) माडल जेमिनी 3.0 लांच कर दिया है। कंपनी का कहना है कि यह एआइ विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह जटिल जानकारी को समझने में अत्याधुनिक तर्क क्षमता और अभूतपूर्व गहराई प्रदर्शित करता है।

    गूगल अपने प्रमुख सर्च इंजन और अन्य लोकप्रिय आनलाइन सेवाओं पर अपने जेमिनी 3.0 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को लागू कर रहा है। यह एक ऐसी तकनीक बनाने की कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिस पर लोग भरोसा कर सकें और जो उन्हें ज्ञान दे सके और उनके उबाऊ कामों को संभाल सके।

    मंगलवार को पेश किया गया यह नेक्स्ट-जेनरेशन माडल, गूगल द्वारा इस तकनीक के पहले संस्करण के लांचिंग के दो साल बाद आया है। गूगल ने जेमिनी को ओपनएआइ के चैटजीपीटी से प्रतिस्पर्धी चुनौती के जवाब में डिजाइन किया था, जो 2022 में सामने आया था और जिसने 2007 में एपल द्वारा आइफोन जारी करने के बाद से सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव शुरू किया था।

    गूगल के नवीनतम एआइ फीचर्स शुरुआत में अमेरिका में जेमिनी प्रो और अल्ट्रा सब्सक्राइबर्स के लिए जारी किए जाएंगे, उसके बाद वैश्विक दर्शकों तक पहुंचेंगे।

    जेमिनी 3.0 की प्रगति में गूगल के सर्च इंजन में एक नया एआइ थिंकिंग फीचर शामिल है, जिसके बारे में कंपनी के अधिकारियों का मानना है कि यह एक अनिवार्य टूल बन जाएगा जो लोगों को अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनाने में मदद करेगा।

    जेमिनी की तकनीक की देखरेख करने वाले गूगल के एक कार्यकारी कोरे कावुकुओग्लू ने कहा कि हमें लगता है कि इससे किसी को भी किसी भी विचार को साकार करने में मदद मिलेगी।