    Google के लेटेस्ट Pixel 10 पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, इतनी कम हो गई कीमत

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    गूगल के Pixel 10 पर अमेज़न शानदार डील दे रहा है, जिससे इसकी कीमत 14,000 रुपये तक कम हो गई है। इस फोन में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले, Tensor G5 चिपसेट, 12GB RAM और 256GB स्टोरेज है। इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा और 4,970 mAh की बैटरी है। HDFC बैंक कार्ड पर अतिरिक्त छूट भी मिल रही है।

    Google के लेटेस्ट Pixel 10 पर मिल रहा है शानदार डिस्काउंट, इतनी कम हो गई कीमत  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी गूगल का लेटेस्ट Pixel 10 डिवाइस खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो अभी इसे खरीदने का ये शानदार मौका हो सकता है। जी हां, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon अभी इस फोन पर जबरदस्त डील दे रहा है जिसके बाद फोन की कीमत लगभग 14 हजार रुपये तक कम हो गई है। हालांकि अभी कोई सेल लाइव नहीं है इसलिए ये एक लिमिटेड टाइम डील लग रही है। लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन पर ऐसी डील्स कम ही देखने को मिलती हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं...

    Google Pixel 10 पर डिस्काउंट ऑफर

    Google ने इस दमदार डिवाइस को 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि अभी ये फोन Amazon पर 11,570 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के बाद सिर्फ 68,429 रुपये में मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन पर 3,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। ज्यादा डिस्काउंट के लिए आप अपने पुराना स्मार्टफोन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं।

    Google Pixel 10 के फीचर्स

    गूगल के इस शानदार Pixel 10 में 6.3-इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट और 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल रही है। डिवाइस में गूगल का अपना Tensor G5 चिपसेट दिया गया है। फोन में 12GB तक RAM और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

    फोन में 4,970 mAh की बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 48MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 10.8MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है जो 5× ऑप्टिकल जूम भी ऑफर करता है। जबकि सामने की तरफ फोन में 10.5MP का कैमरा है।

