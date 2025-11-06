Google Maps में आ गए 10 नए फीचर्स: Gemini AI के साथ जानें क्या-क्या मिल रहा है खास  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी ट्रेवल के दौरान गूगल मैप्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। जी हां, गूगल ने गुरुवार को भारत में Google Maps के 10 नए जबरदस्त फीचर्स पेश किए हैं, जिनमें Gemini AI की पावर से लैस नई स्मार्ट सुविधाएं, सेफ्टी अलर्ट और नए ट्रैवल मोड्स भी शामिल हैं। सबसे खास बात यह है कि अब यूजर्स को Maps में हैंड्स-फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा। मैप में आप बिना फोन छुए रास्ते में सवाल पूछ पाएंगे और अलग जगहें ढूंढ सकेंगे और ETA शेयर कर पाएंगे। चलिए इन सभी नए फीचर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Google Maps के 10 नए फीचर्स हैंड्स-फ्री कन्वर्सेशनल ड्राइविंग गूगल Maps में अब आप Gemini की मदद से ड्राइविंग करते वक्त बोलकर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे क्या मेरे रूट पर कोई बजट-फ्रेंडली रेस्टोरेंट है जहां अच्छा खाना मिले? इसके बाद AI न सिर्फ जवाब देगा, बल्कि EV चार्जिंग स्टेशन भी आपके लिए ढूंढ देगा।

प्रोएक्टिव लोकल टिप्स मैप का ये नया फीचर आपको डेस्टिनेशन और रूट से जुड़ी जानकारी देगा जैसे आस-पास के आकर्षण, स्थानीय दुकानें या फूड स्पॉट्स। बताया जा रहा है कि ये पिछले साल लॉन्च हुए Inspirations फीचर का ही अपग्रेड वर्जन है।

किसी Places से जुड़े सवालों के जवाब अब आपको किसी जगह के बारे में जानने के लिए किसी और ऐप पर नहीं जाना पड़ेगा। Maps खुद आपको इस जगह से जुड़े सवालों के जवाब देगाजैसे किसी जगह की रेटिंग, रिव्यू, फोटो या टाइमिंग, ताकि आपको ऐप चेंज करने की जरूरत न पड़े।

प्रोएक्टिव ट्रैफिक अलर्ट्स अब आपको ट्रैफिक जाम, रोड क्लोजर और देरी की जानकारी भी पहले से मिल जाएगी, भले ही वो नेविगेशन का यूज न कर रहे हों। यह फीचर पहले चरण में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में Android यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा।

एक्सीडेंट-प्रोन एरिया अलर्ट्स इतना ही नहीं अब आपको गूगल मैप्स पर ही एक्सीडेंट-प्रोन एरिया की जानकारी भी मिलेगी, ताकि ड्राइविंग के दौरान आप और सावधान रहें। ये डेटा सरकार के सहयोग से ऐड किया जाएगा और पहले गुरुग्राम, साइबराबाद, चंडीगढ़ और फरीदाबाद में उपलब्ध होगा।

ऑथॉरिटेटिव स्पीड लिमिट्स इसके अलावा अब मैप पर यूजर्स को रास्ते में सरकारी मान्यता प्राप्त स्पीड लिमिट्स दिखाई देगी। यह फीचर 9 शहरों में शुरू हो रहा है जिसमें नोएडा, गाज़ियाबाद, गुरुग्राम, जयपुर, फरीदाबाद, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद शामिल है।

रीयल-टाइम रोड अपडेट्स गूगल अब NHAI के साथ मिलकर सड़क बंद या सड़क की मरम्मत से जुड़ी लाइव जानकारी ऑफर करेगा ताकि यूजर्स बेहतर रूट सेलेक्ट कर सकें। मैप्स से मेट्रो टिकट बुकिंग Google Maps से ही अब यूजर्स सीधे मेट्रो टिकट बुक कर पाएंगे। यह सर्विस अभी दिल्ली, बेंगलुरु, कोच्चि और चेन्नई में शुरू होने जा रही है और जल्द ही मुंबई में भी आ जाएगी। यूजर्स टिकट को सीधे Google Wallet में सेव कर सकेंगे।

फ्लाईओवर नेविगेशन में वॉयस सपोर्ट अक्सर आज भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्लाईओवर लेना है या नहीं। इसी समस्या को अब देखते हुए अब Maps में नया फीचर जोड़ा गया है जो बताएगा कि कब फ्लाईओवर लेना है और कब नहीं। खास बात यह है कि ये काम वॉइस के जरिए होगा ताकि आपको स्क्रीन देखने की भी जरूरत न पड़े।