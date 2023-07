मेडिकल हेल्प के लिए AI चैटबॉट का होगा इस्तेमाल, Google कर रहा Med-PaLM पर काम

Google Working On AI Chatbot Med PaLM that can answer medical questions गूगल एक ऐसे एआई चैटबॉट मॉडल पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल कर यूजर्स मेडिकल से जुड़े सवालों में मदद पा सकेंगे। इस एआई चैटबॉट को मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। गूगल के इस एआई चैटबॉट का नाम Med-PaLM है। अभी यह मॉडल अपने शुरुआती स्टेज पर है।