इधर आपने इंटरनेट पर किया पोस्ट उधर AI मॉडल करेगा इसका इस्तेमाल, अब Google ने बदली प्राइवेसी पॉलिसी

Google changes privacy policy How do AI models get their data गूगल ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया है। गूगल ने साफ कर दिया है कि इंटरनेट पर मौजूद पब्लिक डोमेन की जानकारियों को वह अपने एआई टूल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करेगा। यानी आप का डेटा जो इंटरनेट पर मौजूद है वह भी एआई टूल के जवाबों में शामिल हो सकता है।