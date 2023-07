कार चलाते हुए एंड्रॉइड ऑटो के साथ अब मोबाइल पर भी खुलेगा Google Maps, बस करना होगा ये काम

Google allow users using Maps on mobile devices when Android Auto is running car कार चलाते हुए एंड्रॉइड ऑटो का इस्तेमाल करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। मालूम हो कि यूजर्स को एंड्रॉइड ऑटो पर गूगल मैप्स इस्तेमाल करने के दौरान ऐप के मोबाइल वर्जन की सुविधा नहीं मिलती है। हालांकि अब यूजर्स एक समय पर दोनों स्क्रीन पर मैप्स इस्तेमाल कर सकेंगे।