बारिश के मौसम में जाम और वॉटरलॉगिंग का पहले ही मिलेगा अलर्ट, Google Maps और Mappls आएंगे काम

How To Report Road Accident In Google Maps And Mappls During Rain बारिश के दिनों में जाम वॉटरलॉगिंग और रोड़ एक्सीडेंट की खबरें आती हैं। ऐसे में घर से निकलने से पहले अगर रोड़ को लेकर रोड़ इनसिडेंट का अलर्ट मिल जाए तो समय की बचत की जा सकती है। इसके साथ ही रास्ता भी बदला जा सकता है। इसके लिए गूगल मैप्स और मैप्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं।