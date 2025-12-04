Google Search 2025: इस साल मिले इन 7 अपडेट ने गूगल सर्च को बनाया एडवांस इंटेलिजेंस टूल

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Search अब एक इंटेलिजेंस टूल बन गया है। इसका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन तक सीमित नहीं रहा है। अब यह यूजर्स को दुनिया को समझाने और कैसे काम किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी बताता है। गूगल सर्च में यह बदलाव एआई के बाद शुरू हुआ है, जिससे इसे लंबे, जटिल सवालों और मल्टीमॉडल सर्च के तौर पर डेवलप करने में मदद मिली है। गूगल सर्च को एडवांस बनाने के लिए इस बार 7 अपडेट रोल आउट किए गए। यहां हम आपको इन अपडेट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Google Search को 2025 में मिले 7 अपडेट्स Gemini 3 में AI Mode: अमेरिका के अलावा भारत पहला देश है जहां गूगल ने अपने सबसे एडवांस एआई पावर्ड सर्च एक्सपीरियंस AI Mode फीचर को रिलीज किया है। यह टूल 8 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है, जो लर्निंग कंपेयर, राइटिंग में यूजर्स की मदद करता है। Gemini 3 के साथ यह और भी एडवांस रीजनिंग, मल्टीमॉडल अंडरस्टेंडिंग सपोर्ट करने लगा है।



Nano Banana Pro: Google ने अपना नए इमेज जनरेशन और एडिटिंग मॉडल Nano Banana Pro को भी लॉन्च किया है। यह टूल सर्च नॉलेज को यूजर्स को विजुअल आइडिया में अपडेट करता है।