बग हंटर्स के लिए Google का नया एलान, Android Apps में खामियां तलाश करने के लिए कंपनी देगी मोटी रकम

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेक कंपनी गूगल ने एंड्रॉइड ऐप्स के लिए नए बग बाउंटी प्रोग्राम (bug bounty program)को लॉन्च किया है। कंपनी ने नए प्रोग्राम (bug bounty program) को मोबाइल वीआरपी (Mobile Vulnerability Rewards Program) में पेश किया है।

कंपनी सिक्योरिटी रिससर्चर को फर्स्ट पार्टी ऐप्स में पाई जाने वाली खामियों को खोजने के लिए भुगतान करेगी। कंपनी ने बग बाउंटी प्रोग्राम को लेकर अपने आधिकारिक अकाउंट से एक ट्वीट भी किया है।

इस ट्वीट में कंपनी ने कहा है कि "हम नए मोबाइल वीआरपी का एलान करने के लिए उत्साहित हैं! हम अपने मोबाइल एप्लिकेशन में कमजोरियों को खोजने और ठीक करने में मदद करने के लिए बग हंटर्स की तलाश कर रहे हैं," ।

We are excited to announce the new Mobile VRP! We are looking for bughunters to help us find and fix vulnerabilities in our mobile applications. https://t.co/HDs1hnGpbH