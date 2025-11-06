Google Pixel Watch 4 की सेल भारत में शुरू, जानें कीमत और ऑफर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Google Pixel Watch 4 अब भारत में आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। अगस्त में Pixel 10 सीरीज के साथ लॉन्च हुई ये लेटेस्ट स्मार्टवॉच को अब Google इंडिया ऑनलाइन स्टोर और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स से खरीदा जा सकता है। Pixel Watch 4 में Snapdragon W5 Gen 2 चिप दी गई है, जो Arm Cortex-M55 को-प्रोसेसर के साथ आती है। ये वॉच 41mm और 45mm दो साइज ऑप्शन्स में उपलब्ध है। इसमें AMOLED डिस्प्ले दिया गया है और कंपनी का दावा है कि ये एक बार चार्ज करने पर 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ देती है।

Pixel Watch 4 की कीमत और सेल ऑफर्स Pixel Watch 4 अब Google इंडिया ऑनलाइन स्टोर और Flipkart के जरिए खरीदी जा सकती है। 41mm वेरिएंट की कीमत 39,900 रुपये रखी गई है, जबकि 45mm मॉडल 43,900 रुपये में मिलेगा। 41mm मॉडल आइरिस, लेमनग्रास, पोर्सिलेन और ओब्सीडियन कलर ऑप्शन में आता है, वहीं 45mm वेरिएंट मूनस्टोन, पोर्सिलेन और ओब्सीडियन कलर्स में उपलब्ध है।

Pixel Watch 4 के लिए नो-कॉस्ट EMI 3,325 रुपये प्रति माह से शुरू होती है, जबकि स्टैंडर्ड EMI 1,794 रुपये से शुरू होती है। Flipkart से खरीदारी करने वाले ग्राहक SBI क्रेडिट कार्ड और EMI ट्रांजैक्शन पर 1,500 रुपये तक की छूट पा सकते हैं। Axis Bank Flipkart डेबिट कार्ड यूजर्स को 5% (750 रुपये तक) का डिस्काउंट मिल सकता है।

Pixel Watch 4 के स्पेसिफिकेशन्स Pixel Watch 4 में AMOLED LTPO डिस्प्ले है जो DCI-P3 कलर गैमट, 60Hz रिफ्रेश रेट और 320ppi पिक्सल डेंसिटी को सपोर्ट करता है। इसमें कस्टम 3D कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन दिया गया है और डिस्प्ले 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर के साथ आती है। ये स्मार्टवॉच Snapdragon W5 Gen 2 प्रोसेसर और Cortex-M55 को-प्रोसेसर पर चलती है।

कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में Bluetooth 6.0, GPS (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS), Wi-Fi 6, NFC और Ultra-wideband कनेक्शन शामिल हैं। वॉच Pixel Watch ऐप से पेयर की जा सकती है और ये Android 11 या नए वर्जन पर चलने वाले फोन्स के साथ कम्पैटिबल है।

Pixel Watch 4 Google के Wear OS 6.0 प्लेटफॉर्म पर चलती है। इसमें 32GB eMMC स्टोरेज और 2GB SDRAM दी गई है। ये वॉच एडवांस हेल्थ और फिटनेस फीचर्स जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ट्रैकिंग, स्लीप ट्रैकिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग के साथ आती है।

AFib यानी एट्रियल फिब्रिलेशन के संकेत पहचानने के लिए Pixel Watch 4 में कुछ रीजन में ECG ऐप भी दिया गया है। ये स्किन टेम्परेचर और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ट्रैक करती है। इसमें 50 से ज्यादा एक्सरसाइज़ मोड्स का सपोर्ट है।